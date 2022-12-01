Лавров заявил, что партнеры России не будут «озираться» на потолок цен на нефть

Лавров заявил об отсутствии у России интереса к потолку цен на нефть

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Россию не интересует потолок на российскую нефть, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности (видеозапись опубликована на канале МИДа в YouTube).

«Какой будет потолок цен — нас это не интересует. Мы будем договариваться с нашими партнерами напрямую. И партнеры, которые продолжают с нами работать, они не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит», — уверен Лавров.

Он отметил, что России нужно перейти к построению не зависящей «от этих неоколониальных методов системы». Этим Россия занимается с коллегами по БРИКС, ШОС и в ЕАЭС, а также в двусторонних отношениях с Китаем, Ираном, Индией и другими странами.

Страны «Группы семи» (G7) договорились ввести потолок цен на российскую нефть в сентябре. В начале октября Евросоюз ввел против России восьмой пакет санкций, включающий потолок цен на нефть из России. Планируется, что его задействуют с 5 декабря нынешнего года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Теперь страны ЕС должны договориться об уровне, на котором будет установлен лимит, но пока это не получается сделать из-за разногласий: Еврокомиссия предложила потолок в $65–70, и с этим согласились большинство стран, но Польша настаивает на $30, писала Politico.

Президент Владимир Путин предупреждал Запад о последствиях введения потолка цен на энергоносители. Он заявил, что Россия не будет поставлять странам, согласившимся ввести ограничение на цену топлива, «ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего». Он призвал европейских лидеров «одуматься» и не вводить потолок. Вице-премьер Александр Новак обещал, что в случае введения лимита Москва будет переориентировать поставки «на рыночно ориентированных партнеров» или сокращать добычу.