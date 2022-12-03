Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 64,99 (+1,16) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,63) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Месси впервые в истории забил гол в плей-офф ЧМ. Что происходит в Катаре Спорт, 23:05
Российский экс-боец UFC победил казаха на турнире в Екатеринбурге Спорт, 22:38
Венгрию освободили от применения потолка цен на российскую нефть Политика, 22:35
Как люди распоряжаются крупными выигрышами в лотерею РБК и Столото, 22:30
В Финуниверситете подтвердили доставку в военкомат пятерых студентов Общество, 22:05
Аргентина — Австралия. Онлайн матча 1/8 финала ЧМ в Катаре Спорт, 22:00
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 21:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 21:41
Клуб 2DROTS стал двукратным чемпионом Медиалиги Спорт, 21:28
В ЛНР сообщили о переброске трех наемнических группировок под Кременную Политика, 21:01
Как работают инвестиции со страховой защитой РБК и Сбер, 21:01
Первый турецкий реактивный беспилотник совершил испытательный полет Технологии и медиа, 20:53
Миллионный посетитель фанфеста в Катаре получил билеты на финал ЧМ-2022 Спорт, 20:41
Лукашенко заявил, что ни Белоруссия, ни Россия не хотят войны Политика, 20:33
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
0 

Венгрию освободили от применения потолка цен на российскую нефть

Глава МИД Венгрии: потолок цен на российскую нефть вредит европейской экономике
Брюсселю нужно осознать, что подобные меры вредят европейской экономике, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии&nbsp;Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто (Фото: Reuters)

Венгрия добилась освобождения от применения потолка цен на российскую нефть, о котором ранее договорились страны G7, ЕС и Австралия, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«Во время переговоров о потолке цен на нефть мы много боролись за интересы Венгрии, и в итоге добились успеха: Венгрия была освобождена от применения предела цен на нефть», — написал глава венгерского МИДа на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).

Он также выразил мнение, что Брюсселю «давно пора» осознать, что такие меры вредят европейской экономике. По словам Сийярто, нужно увеличить поставки энергоносителей, поскольку это может снизить цены. 

В начале декабря Евросоюз согласовал введение потолка на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Аналогичное решение приняли страны G7 (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания) и Австралия.

Государства, входящие в «Большую семерку», объявили о решении ввести предельные цены на российскую нефть в сентябре. В октябре эта мера вошла в восьмой пакет санкций ЕС против России. Европейским странам понадобилось больше недели на согласование того, каким будет потолок. Польша, например, выступала за то, чтобы лимит был на уровне $30, а страны с развитым судоходством, в том числе Греция и Мальта, не хотели опускать потолок ниже $70.

Российский президент Владимир Путин ранее говорил, что Москва не будет поставлять энергоносители странам, которые принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов. Уже после согласования лимита западными странами пресс-секретарь Путина указывал, что Россия не примет потолок цен на российскую нефть.

Читайте на РБК Pro
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков В экономике все снова изменилось. Какие компании пора списывать со счетов Эмпатичный приспособленец: 7 навыков для работы в период нестабильности Как мировые центробанки ударили по инвесторам в непрозрачные инструменты
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Венгрия потолок цен на нефть санкции
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Еврокомиссия опубликовала разъяснения по введению потолка цен на нефть
Политика
Постпред России в Вене заявил, что Европа будет жить без российской нефти
Политика
Посольство сочло, что на российскую нефть будет спрос и при потолке цен
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter