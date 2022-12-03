Венгрию освободили от применения потолка цен на российскую нефть

Брюсселю нужно осознать, что подобные меры вредят европейской экономике, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто (Фото: Reuters)

Венгрия добилась освобождения от применения потолка цен на российскую нефть, о котором ранее договорились страны G7, ЕС и Австралия, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«Во время переговоров о потолке цен на нефть мы много боролись за интересы Венгрии, и в итоге добились успеха: Венгрия была освобождена от применения предела цен на нефть», — написал глава венгерского МИДа на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).

Он также выразил мнение, что Брюсселю «давно пора» осознать, что такие меры вредят европейской экономике. По словам Сийярто, нужно увеличить поставки энергоносителей, поскольку это может снизить цены.

В начале декабря Евросоюз согласовал введение потолка на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Аналогичное решение приняли страны G7 (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания) и Австралия.

Государства, входящие в «Большую семерку», объявили о решении ввести предельные цены на российскую нефть в сентябре. В октябре эта мера вошла в восьмой пакет санкций ЕС против России. Европейским странам понадобилось больше недели на согласование того, каким будет потолок. Польша, например, выступала за то, чтобы лимит был на уровне $30, а страны с развитым судоходством, в том числе Греция и Мальта, не хотели опускать потолок ниже $70.

Российский президент Владимир Путин ранее говорил, что Москва не будет поставлять энергоносители странам, которые принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов. Уже после согласования лимита западными странами пресс-секретарь Путина указывал, что Россия не примет потолок цен на российскую нефть.