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Война санкций ,  
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Кремль сообщил о подготовке ответа на потолок цен на нефть

Песков: Россия не признает никакой потолок цен на нефть и готовит ответные меры
Страны G7, Австралия и ЕС согласовали потолок в $60 за баррель, он вступил в силу 5 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что лимит дестабилизирует рынки, и сказал, что Москва готовит ответные меры
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Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Россия не будет признавать «никаких потолков» цен на нефть, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

В ответ на вопрос, готовит ли Москва ответные меры, Песков сказал: «Решение готовится». Потолок цен на нефть он назвал «шагом к дестабилизации мировых энергетических рынков».

Потолок цен на нефть из России в $60 за баррель вступил в силу 5 декабря. Лимит одобрили страны G7 (США, Британия, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), Австралия и ЕС. От соблюдения потолка освободили Венгрию. Цель лимита — снизить доходы России и повлиять на ее способность финансировать спецоперацию на Украине.

В этот же день начало действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем. 5 февраля следующего года и потолок цен, и эмбарго должны распространиться на российские нефтепродукты.

Россия не раз предупреждала, что перестанет поставлять энергоресурсы в страны, которые введут лимит. По словам вице-премьера Александра Новака, Москва в случае применения таких ограничений будет переориентировать поставки на «рыночно ориентированных партнеров» или сокращать добычу.

Российская сторона провела «определенную подготовку» к потолку, говорил Песков. «Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим», — сказал он незадолго до вступления меры в силу.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
потолок цен на нефть Дмитрий Песков нефть
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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