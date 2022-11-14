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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле пообещали сообщить, когда Путин встретится с мобилизованными

Песков: о встрече Путина с мобилизованными сообщим дополнительно
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Дату, когда президент России Владимир Путин встретится с мобилизованными, в Кремле сообщат дополнительно. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент высказал свое намерение, но когда оно будет реализовано, мы сообщим дополнительно», — заявил он.

7 ноября Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил, что хочет лично обсудить с россиянами вопросы обеспечения и поддержки мобилизованных. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — пообещал он.

Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту о ее завершении. К 4 ноября в стране мобилизовали 318 тыс. человек с учетом добровольцев, из них 49 тыс. находятся в зоне боевых действий, говорил Путин. 

Согласно указу Путина, мобилизованные должны получить единовременную выплату в размере 195 тыс. руб. В регионах также вводили свои меры поддержки, например единовременные выплаты в размере от 50 тыс. до 300 тыс. руб., или от 25 тыс. до 50 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, мобилизованным предоставили различные льготы, в частности, отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, кредитные каникулы для предпринимателей и другие. 

Мобилизованные неоднократно жаловались на отсутствие выплат и проблемы с экипировкой, военной техникой, продуктами и бытовыми условиями. Например, протесты на этой почве были в Татарстане и Чувашии. Мобилизованные в Орловской области пожаловались губернатору Андрею Клычкову, что они получили некачественную экипировку, и опубликовали видео, в которых показали, как легко рвутся рюкзаки и гнутся ножи. Депутат Брянской областной думы от КПРФ Константин Павлов сообщал, что военная прокуратура выявила нарушения при проведении мобилизации, в том числе отсутствие дополнительных выплат. 

19 октября Путин на заседании Совета безопасности обратил внимание на проблемы с выплатами денежного довольствия мобилизованным россиянам. Он сообщил, что поручил неукоснительно соблюдать установленные сроки и размеры выплат. В Кремле признали наличие проблем с экипировкой мобилизованных и обещали их устранить.

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Теги
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков частичная мобилизация господдержка экипировка

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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