Путин назвал число мобилизованных в России

Это 318 тыс. человек, включая добровольцев, количество которых, по словам президента, не сокращается

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В России мобилизовано 318 тыс. человек, из них 49 тыс. находятся в зоне боевых действий, заявил президент Владимир Путин. Большинство еще занимаются подготовкой, добавил он.

«Почему 318 [тыс.]? Потому что добровольцы. Количество добровольцев — оно не сокращается. Из них 49 тыс., по-моему, находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой», — сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Минобороны заявляло о плане призвать 300 тыс. человек из числа резервистов с военной специальностью и боевым опытом, прошедших службу в армии.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что задание по призыву выполнено и мобилизация завершается. По его словам, военкоматы продолжат набор только за счет добровольцев и контрактников.

Тогда же Шойгу говорил, что 218 тыс. человек проходят боевую подготовку, а 82 тыс. находятся в зоне проведения спецоперации, из которых 41 тыс. действует в составе боевых подразделений.

Частичная мобилизация была объявлена указом президента, однако аналогичного документа о ее завершении не публиковалось. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что соответствующий указ не нужен.

«На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента. Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы Министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее», — указывал он.