Путин назвал число мобилизованных в России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:33
Основатель Bosco di Ciliegi стал налоговым резидентом Швейцарии Бизнес, 15:33
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу Политика, 15:23
На легенду «Формулы-1» завели дело из-за пожеланий смерти главе Бразилии Спорт, 15:21
Путин назвал Мариуполь древним русским городом, где есть над чем работать Политика, 15:20
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 15:03
Ученые объяснили, что изображено на загадочном фото с «Джеймса Уэбба» Индустрия 4.0, 15:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин разрешил мобилизовать лиц с неснятой судимостью по тяжким статьям Политика, 14:56
Путин поручил вывезти из зоны боевых действий жителей Херсона Политика, 14:27
Путин назвал число мобилизованных в России Политика, 14:26
Махачев ответил на вызов лучшего бойца UFC Спорт, 14:19
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 14:19
Губернатор объявил о ликвидации аварии на канализации в Волгограде Общество, 14:13
Варданяна назначили главой правительства Нагорного Карабаха Политика, 14:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин назвал число мобилизованных в России

Президент Путин: мобилизованы 318 тыс. человек, 49 тыс. находятся в зоне боевых действий
Это 318 тыс. человек, включая добровольцев, количество которых, по словам президента, не сокращается
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В России мобилизовано 318 тыс. человек, из них 49 тыс. находятся в зоне боевых действий, заявил президент Владимир Путин. Большинство еще занимаются подготовкой, добавил он.

«Почему 318 [тыс.]? Потому что добровольцы. Количество добровольцев — оно не сокращается. Из них 49 тыс., по-моему, находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой», — сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Минобороны заявляло о плане призвать 300 тыс. человек из числа резервистов с военной специальностью и боевым опытом, прошедших службу в армии.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что задание по призыву выполнено и мобилизация завершается. По его словам, военкоматы продолжат набор только за счет добровольцев и контрактников.

Тогда же Шойгу говорил, что 218 тыс. человек проходят боевую подготовку, а 82 тыс. находятся в зоне проведения спецоперации, из которых 41 тыс. действует в составе боевых подразделений.

Частичная мобилизация была объявлена указом президента, однако аналогичного документа о ее завершении не публиковалось. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что соответствующий указ не нужен.

«На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента. Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы Министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее», — указывал он.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Путин мобилизация Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Орловский губернатор передумал насчет выплат семьям мобилизованных
Политика
Глава Северной Осетии заявил, что ему стыдно за дебош мобилизованных
Политика
В Липецкой области уволили военкома района за ошибки при мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter