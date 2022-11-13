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Брянский депутат сообщил о выявленных нарушениях при мобилизации

Депутат Павлов сообщил о выявленных нарушениях при мобилизации в Брянской области
Военные прокуроры провели проверки по заявлениям почти 30 родственников мобилизованных и контрактников. Среди нарушений — отсутствие надлежащей боевой подготовки и дополнительных выплат. Домой удалось вернуть несколько человек
Константин Павлов (четвертый справа)
Константин Павлов (четвертый справа) (Фото: pavlovdeputat / VK)

В Брянской области военная прокуратура выявила ряд нарушений при проведении мобилизации, в том числе отсутствие надлежащей боевой подготовки и дополнительных выплат, сообщил депутат Брянской областной думы от КПРФ Константин Павлов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Проверки проводились по заявлениям нескольких десятков родственников мобилизованных и военнослужащих-контрактников.

«Наконец-то стали приходить ответы из военной прокуратуры, которая в результате проверок по заявлениям почти 30 родственников мобилизованных и служащих по контракту брянских ребят уже выявила различные нарушения закона: при организации подготовки мобилизованных военнослужащих, проведение ненадлежащей боевой подготовки, неоказание квалифицированной медицинской помощи, отсутствие дополнительных выплат, необоснованное возбуждение административного дела», — написал Павлов в соцсети.

По его словам, до сих пор продолжают поступать жалобы от родственников военнослужащих, которые уже находятся в зоне проведения военной операции.

Ранее, как рассказал коммунист, вернуться домой смогли девять жителей Брянской области, в том числе многодетные отцы. Кроме того, в войсковую часть в Клинцах удалось вернуть 34 мобилизованных, которые почти три недели добивались проведения военно-врачебной комиссии и полноценной боевой подготовки.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации Брянской области.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уже 27 сентября отчитался о выполнении плана по призыву на 100%. 28 октября он объявил о завершении мобилизации в регионе. В тот же день министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину об окончании частичной мобилизации в стране.

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Мобилизация сопровождалась многочисленными жалобами россиян. В частности, 10 ноября телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал обращение жителей Владимирской области к Путину. В нем они рассказали, что их мобилизованных родственников «без должной экипировки и обучения отправили на фронт под Сватово». Речь шла о военнослужащих 346-го мотострелкового полка. Военком Юрий Гусаров в ответ утверждал, что боеготовность воинских частей проверялась и в них есть все необходимое: оружие, бронежилеты, одежда, вода, горячее питание. Видео, по его словам, было «снято, судя по всему, гражданами, покинувшими позицию и находящимися вне расположения воинской части».

Губернатор области Александр Авдеев также говорил, что «из разных источников, в том числе от самих бойцов и их родных», известно об оставивших занятые позиции нескольких военнослужащих. Они, по словам Авдеева, «живы, здоровы, находятся в расположении российских частей». «Оба наших полка, участвующих в СВО, действуют в штатном порядке, командиры на связи со всеми подразделениями, у бойцов есть и оружие, и припасы», — уверял он.

Путин связывал допущенные при мобилизации ошибки с «бестолковщиной». «Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались и, видимо, накапливались достаточно долго», — уверен он.

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Елена Чернышова
Брянская область мобилизация нарушения
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