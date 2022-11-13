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Губернатор привез мобилизованным вещи после жалоб на рвущиеся рюкзаки

Глава Орловской области Клычков привез мобилизованным вещи после жалоб на рвущиеся рюкзаки
Ранее мобилизованные в Орловской области пожаловались губернатору, что они получили некачественную экипировку. Они опубликовали видео, в которых показали, как легко рвутся рюкзаки и гнутся ножи
Андрей Клычков
Андрей Клычков (Фото: Klychkov_Andrey / Telegram)

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время своей поездки в воинскую часть в городе Ельня (Смоленская область), где мобилизованные проходят обучение, привез им вещи и оборудование, на качество которых они ранее жаловались. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Передали закупленные для них дополнительные вещи: разгрузочные жилеты, шапки, балаклавы, плащи-дождевики, наколенники (кому не хватило). На подразделения купили инструменты, рации, генераторы, бензопилы, лопаты, дополнительно рюкзаки, газовые горелки, квадрокоптеры, тепловики», — написал Клычков, отметив, что личные вопросы военных взял на свой контроль.

«У ребят все хорошо, обучение проходит интенсивно, передают привет родным и всем землякам», — добавил он.

7 ноября в соцсетях распространилось несколько видео, в которых орловские мобилизованные жалуются Клычкову на качество отправленной им экипировки. «Андрей Евгеньевич Клычков, не покупайте, пожалуйста, рюкзаки, которые рвутся, не доезжая не то что до фронта, просто ребята 300 км проезжают, и они рвутся», — сказал один из мобилизованных. Военные также пожаловались на качество берцев, резиновых сапог, фонариков и т.д. На другом видео мобилизованный показал, как легко рвутся рюкзаки и гнутся ножи.

В ответ на это губернатор заявил, что власти закупили «по максимуму то, что было, другого ничего не было», и посоветовал недовольным качеством экипировки «купить ее самим». «Десятки миллионов рублей на это потратили. <...> Сейчас выдали деньги. Если кому-то не нравится [обмундирование], покупайте сами. Всем не угодишь, наверное», — сказал Клычков.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов отметил, что глава Орловской области «умудрился возглавить антирейтинг по публичным высказываниям в отношении мобилизованных».

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После этого Клычков пообещал выяснить ситуацию и привезти дополнительный запас рюкзаков. «Будем выяснять, наш это рюкзак или не наш. У кого будет порвано — будем менять. Никаких проблем нет», — добавил он.

Ранее в Орловской области обсуждался вопрос выплат мобилизованным. Сперва Клычков говорил, что единовременных выплат семьям мобилизованных не будет, поскольку у властей тогда «не будет источников для того, чтобы сегодня одевать, обеспечивать и покупать самое необходимое». Однако позднее дополнительные выплаты в размере 50 тыс. руб. решили выделить.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Орловская область Андрей Клычков мобилизация экипировка Военная операция на Украине
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