Путин и Шойгу проверили мобилизованных на полигоне в Рязанской области
Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили полигон в Рязанской области. Шойгу доложил президенту о том, как мобилизованные проходят подготовку и боевое слаживание в составе подразделений, сообщают информагентства.
Путин проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Ему показали, как мобилизованные преодолевают десантно-штурмовую полосу в составе взвода и выполняют упражнения по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.
Также он посетил стрелковый комплекс, где мобилизованных тренируют командиры и инструкторы-военнослужащие.
Путин впервые посетил полигон, на котором готовят призванных по частичной мобилизации. На минувшей неделе он говорил, что первичную подготовку в частях-формированиях, затем в боевых частях, а также дополнительное слаживание в войсках, принимающих участие в боевых действиях, должны пройти все мобилизованные, и попросил Совбез проверить ее ход.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября, Шойгу уверял, что всего власти планировали призвать 300 тыс. человек. По словам Путина, по состоянию на 14 октября было призвано 220 тыс. человек, 33 тыс. из которых находились в подразделениях, а 16 тыс. — в зоне военной операции. Президент тогда же заявил, что частичная мобилизация может быть закончена к концу месяца.