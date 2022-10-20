Путин и Шойгу проверили ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области

Путин и Шойгу проверили мобилизованных на полигоне в Рязанской области

Путину показали занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. На прошлой неделе он попросил Совбез проверить, как идет подготовка по частичной мобилизации

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Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили полигон в Рязанской области. Шойгу доложил президенту о том, как мобилизованные проходят подготовку и боевое слаживание в составе подразделений, сообщают информагентства.

Путин проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Ему показали, как мобилизованные преодолевают десантно-штурмовую полосу в составе взвода и выполняют упражнения по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Также он посетил стрелковый комплекс, где мобилизованных тренируют командиры и инструкторы-военнослужащие.

Путин впервые посетил полигон, на котором готовят призванных по частичной мобилизации. На минувшей неделе он говорил, что первичную подготовку в частях-формированиях, затем в боевых частях, а также дополнительное слаживание в войсках, принимающих участие в боевых действиях, должны пройти все мобилизованные, и попросил Совбез проверить ее ход.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября, Шойгу уверял, что всего власти планировали призвать 300 тыс. человек. По словам Путина, по состоянию на 14 октября было призвано 220 тыс. человек, 33 тыс. из которых находились в подразделениях, а 16 тыс. — в зоне военной операции. Президент тогда же заявил, что частичная мобилизация может быть закончена к концу месяца.