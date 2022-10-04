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В Псковской области на границе с ЕС развернули мобильные призывные пункты

Губернатор Псковской области заявил о развертывании на границе с ЕС призывных пунктов

На границах в Псковской области, где образовались очереди на выезд, развернуты мобильные призывные пункты, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в телеграм-канале. Псковская область на западе граничит с Эстонией и Латвией.

По словам Ведерникова, на границах «наплыв людей очень большой». Среди тех, кто выезжает, много граждан Украины, а также россияне призывного возраста, которые проходят соответствующие проверки, однако, как отметил губернатор, «соседи не спешат их пропускать».

«Пограничной службой, МЧС, местными администрациями уже сделано все необходимое: усилены смены, развернуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, проведена работа с руководством заправок и придорожных кафе», — добавил глава региона.

Он также порекомендовал тем, кто планирует выехать за пределы России, следить за ситуацией и выбирать наименее загруженные маршруты.

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Фото:Дмитрий Ахмадуллин / ТАСС

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что будут мобилизованы 300 тыс. резервистов, которые отслужили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военную специальность. Позже в Минобороны уточнили, что призыву подлежат сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов и водителей.

Уже к полудню того же дня на сайтах авиакомпаний почти закончились билеты на рейсы в соседние государства, не требующие виз для въезда. Многокилометровые пробки возникли к контрольно-пропускным пунктам стран на границах с Грузией, Казахстаном, Финляндией.

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Псковская область Михаил Ведерников мобилизация военный призыв
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