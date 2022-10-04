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На «Госуслугах» появилась форма для подачи жалоб по частичной мобилизации

Также на портале появилась возможность записаться в добровольцы для участия в военных действиях на Украине
Фото: Дмитрий Ахмадуллин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ахмадуллин / ТАСС

На портале «Госуслуги» появилась форма, через которую можно обжаловать повестку на мобилизацию.

«Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек», — говорится в описании сервиса на портале.

Для подачи заявления необходимы данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки. Затем оно будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учете.

Одновременно с этим на «Госуслугах» появилась возможность записаться в добровольцы для участия в военных действиях на Украине. «Не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд», — сказано в новом разделе.

Уточняется, что для призыва по мобилизации заявитель должен иметь гражданство России, находиться в запасе ВС, иметь военно-учетную специальность и подходить для призыва по возрасту (для рядового и сержантского состава — до 50 лет, младшие офицеры — до 60 лет, старшие офицеры — до 65 лет).

Кроме того, призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограниченно годен» (В).

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Регионам разрешили закупать для мобилизованных товары двойного назначения
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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призваны будут 300 тыс. человек, или около 1% от всего мобилизационного резерва. Согласно разъяснениям Минобороны, подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт. Приоритетными критериями считаются не воинские звания, а военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

Власти пообещали освободить от мобилизации негодных к военной службе, многодетных отцов, студентов вузов дневных и вечерних отделений, мужчин, ухаживающих за родственниками или инвалидами I группы, а также работников оборонных предприятий и отдельные категории специалистов, которые получат бронь от правительства.

После начала мобилизации региональные власти признали допущение ошибок в ходе частичной мобилизации и пообещали вернуть домой всех, кто не подпадает под критерии призыва. О необходимости исправлять подобные ошибки заявил президент России Владимир Путин. «В ходе этой мобилизации возникает много вопросов. И нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь. Тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка», — сказал он.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
частичная мобилизация мобилизация жалобы Госуслуги
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