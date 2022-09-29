Астраханские власти откроют пункт мобилизации на границе с Казахстаном

Ранее на границе региона с Казахстаном ввели режим повышенной готовности, чтобы разгрузить ведущие к ней пути. Там сформировалась многокилометровая пробка в сторону республики

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На границе Астраханской области и Казахстана, где скопилась многокилометровая пробка в сторону республики, в ближайшие дни будет развернут пункт мобилизации, сообщает администрация.

Там указали, что среди направляющихся в сторону Казахстана «масса мужчин призывного возраста». «В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», — предупреждают власти.

28 сентября администрация региона ввела в граничащем с Казахстаном Красноярском районе режим повышенной готовности из-за «неблагоприятной обстановки, связанной с нарушением организации дорожного движения». Администрация хочет разгрузить трассу Астрахань — Красный Яр: для этого начата работа «по организации временного ограничения дорожного движения и разработке схемы объезда иногороднего и иностранного автотранспорта».

В Красноярском районе расположен автомобильный контрольно-пропускной пункт «Караузек», откуда российские граждане пытаются попасть в Западно-Казахстанскую область Казахстана. Поток россиян в соседнюю страну усилился 21 сентября, когда российские власти объявили частичную мобилизацию.

Всего с 21 по 26 сентября в республику въехали около 98 тыс. россиян, при этом выехали в тот же период 64 тыс. В казахстанском МВД отметили, что многие российские граждане используют Казахстан как транзитную страну для перемещения в Киргизию и Узбекистан или вылета в другие государства.

В Павлодарской области Казахстана власти решили создать городские и районные штабы для регуляции потоков мигрантов.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обсудит сложившуюся ситуацию с российской стороной. «В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос», — подчеркнул казахстанский лидер.

При этом глава МВД Марат Ахметжанов заявил, что Астана вынуждена будет передавать Москве российских граждан, объявленных в международный розыск по уголовным делам за уклонение от мобилизации.