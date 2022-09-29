Астраханские власти откроют пункт мобилизации на границе с Казахстаном

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 55,72 (-0,27) Инвестиции, 28 сен, 16:46
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 58,45 (+0,27) Инвестиции, 28 сен, 16:46
Эксперты увидели всплеск мошенничества через фейковые сайты пиццерий Технологии и медиа, 12:00
В Думе назвали сроки появления депутатов от ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья Политика, 11:57
Володин заявил об отсутствии запрета на выезд при частичной мобилизации Политика, 11:54
Перекрестное опыление: как среда формирует лидеров, а лидеры — среду Pro, 11:43
«Коммерсантъ» узнал о помощи волонтеров по COVID семьям мобилизованных Политика, 11:43
ФХР подала в Минспорт списки для брони для хоккеистов от мобилизации Спорт, 11:42
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 11:38
Более 30 беженцев погибли при обстреле колонны в Харьковской области Политика, 11:38
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В «Тимирязевке» рассказали о задержании подозрительного студента Общество, 11:37
Подведены пятилетние итоги работы губернатора Красноярского края Пресс-релиз, 11:33
Врач назвал тяжелым состояние раненого военкома Усть-Илимска Общество, 11:32
В России выявили более 38 тыс. новых случаев коронавируса Общество, 11:30
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:26
Как оформить и оплатить процессы, связанные с мобилизацией: три ситуации Pro, 11:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Астраханские власти откроют пункт мобилизации на границе с Казахстаном

Администрация Астраханской области откроет пункт мобилизации на границе с Казахстаном
Ранее на границе региона с Казахстаном ввели режим повышенной готовности, чтобы разгрузить ведущие к ней пути. Там сформировалась многокилометровая пробка в сторону республики
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На границе Астраханской области и Казахстана, где скопилась многокилометровая пробка в сторону республики, в ближайшие дни будет развернут пункт мобилизации, сообщает администрация.

Там указали, что среди направляющихся в сторону Казахстана «масса мужчин призывного возраста». «В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», — предупреждают власти.

28 сентября администрация региона ввела в граничащем с Казахстаном Красноярском районе режим повышенной готовности из-за «неблагоприятной обстановки, связанной с нарушением организации дорожного движения». Администрация хочет разгрузить трассу Астрахань — Красный Яр: для этого начата работа «по организации временного ограничения дорожного движения и разработке схемы объезда иногороднего и иностранного автотранспорта».

В Казахстане откроют на границе с Россией коридор для граждан страны
Политика
Фото:ТАСС

В Красноярском районе расположен автомобильный контрольно-пропускной пункт «Караузек», откуда российские граждане пытаются попасть в Западно-Казахстанскую область Казахстана. Поток россиян в соседнюю страну усилился 21 сентября, когда российские власти объявили частичную мобилизацию.

Всего с 21 по 26 сентября в республику въехали около 98 тыс. россиян, при этом выехали в тот же период 64 тыс. В казахстанском МВД отметили, что многие российские граждане используют Казахстан как транзитную страну для перемещения в Киргизию и Узбекистан или вылета в другие государства.

В Павлодарской области Казахстана власти решили создать городские и районные штабы для регуляции потоков мигрантов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии
Статьи
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Четыре реакции на страх, которые только усилят его
Статьи
Pro
Как оформить и оплатить процессы, связанные с мобилизацией: три ситуации
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи
Pro
Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн
Статьи
Pro
Фото: Christian Hartmann / Reuters Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обсудит сложившуюся ситуацию с российской стороной. «В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос», — подчеркнул казахстанский лидер.

При этом глава МВД Марат Ахметжанов заявил, что Астана вынуждена будет передавать Москве российских граждан, объявленных в международный розыск по уголовным делам за уклонение от мобилизации.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Астраханская область частичная мобилизация Казахстан
Материалы по теме
Казахстан допустил выдачу России фигурантов уголовных дел за уклонение
Политика
В Казахстан после 21 сентября въехали почти 100 тыс. россиян
Политика
Токаев обсудит с Москвой наплыв россиян в Казахстан
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter