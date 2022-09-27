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В Челябинске вслед за Осетией начали выдавать повестки на границе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Челябинской области, которая граничит с Казахстаном, на пограничных пунктах стали выдавать повестки тем, кто пытается выехать из России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона.

Пограничники получили списки подлежащих призыву по мобилизации, если такие люди оказываются на границе, их задерживают до приезда сотрудника военного комиссариата. Прибывший сотрудник вручит повестку задержанному независимо от того, из какого города этот человек, указывает агентство.

В погрануправлении ФСБ по области «РИА Новости» рассказали, что на границе есть скопление желающих выехать в Казахстан, но выезд не ограничен. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 17:30 27 сентября, перед пунктом пропуска «Бугристое» есть пробка длиной чуть больше 5 км.

В Казахстан после 21 сентября въехали почти 100 тыс. россиян
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Фото:Александр Кондратюк / РИА Новости

Ранее власти Северной Осетии (она граничит с Грузией) сообщили, что на пункте пропуска «Верхний Ларс» будет работать оперативная группа из сотрудников органов власти и военкоматов. Повестки там будут вручать жителям республики. «Плюс у нас есть списки [граждан] от Минобороны, которые подлежат призыву по части, мы их тоже там же оповещаем», — сказал губернатор Сергей Меняйло.

После объявления частичной мобилизации в России в Казахстане сообщали о прибытии почти 100 тыс. человек. Однако более 60 тыс. человек затем покинули страну, использовав ее для транзита.

На грузинской границе на выезд образовалась огромная пробка. 26 сентября вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев заявил, что на российско-грузинской границе в регионе скопилось почти 5 тыс. автомобилей. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 17:30, перед погранпунктом стоит пробка длиной 15 км.

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