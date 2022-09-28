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На границе с Финляндией появился мобильный военкомат

Мобильный пункт появился у пункта пропуска «Торфяновка» 27 сентября. Там вручают повестки и предлагают записаться в добровольцы
Пограничный пункт Ваалимаа-Торфяновка на финско-росссийской границе
Пограничный пункт Ваалимаа-Торфяновка на финско-росссийской границе (Фото: Sasu Makinen / IMAGO / ТАСС)

На границе с Финляндией у пункта пропуска «Торфяновка» в Выборгском районе развернули мобильный военкомат, сообщает 47News со ссылкой на районную администрацию.

«Работа мобильных пунктов организована в рамках закона», — уточнили там.

Тем, кто попадает под мобилизацию, вручают повестки, остальные могут записаться в добровольцы, сказали в областном военкомате.

Собеседник издания уточнил, что мобильный пункт появился у пункта пропуска «Торфяновка» 27 сентября.

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По словам жителя Санкт-Петербурга, сфотографировавшего мобильный военкомат на российско-финской границе, его разместили «сразу за шлагбаумом на въезде в Россию, справа», пишет «Фонтанка». «Сделал фото в 7:10 утра на «Торфяновке». Поставили сразу за шлагбаумом на въезде в Россию, справа. Рядом стоит солдатик. Он мне сказал, что еще не работает. То же самое говорила и пограничница, которая ставит печати», — рассказал он изданию 28 сентября.

РБК направил запрос в администрацию Выборгского района, а также в пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

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Ранее финские пограничники предложили поставить забор в юго-восточной части границы с Россией общей длиной 130–260 км (протяженность границы — 1,3 тыс. км).

После объявления частичной мобилизации на сухопутных границах со стороны России растянулись автомобильные пробки. В частности, люди пытаются уехать в Финляндию, Грузию, Казахстан.

На въездах в Северную Осетию и у контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» на границе с Грузией также появились мобильные оперативные группы. Они будут вручать повестки всем, кто подлежит мобилизации, независимо от региона постановки на воинский учет.

Выдавать повестки тем, кто хочет покинуть страну, начали и в Челябинской области, которая граничит с Казахстаном.

Очереди на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией. Фоторепортаж
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин 28 сентября заявил, что в России составляют списки уезжающих из страны, и предложил подумать, что с делать с брошенными на границах автомобилями. Позднее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев сообщил о существовании «единой базы пересекающих границу РФ». «Кто границу пересек, в этой единой базе отражаются», — пояснил единоросс, добавив, что составлять отдельные списки надобности нет.

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Елена Чернышова, Анастасия Серова Анастасия Серова
граница Россия Финляндия военкомат мобилизация
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