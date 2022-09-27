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МВД решило развернуть мобилизационный пункт на границе с Грузией

МВД: на границе с Грузией в ближайшее время разместят мобилизационный пункт военкомата
Поток транспорта в сторону Грузии нарастает, отметили в МВД. В ведомстве решили принять ряд мер для снижения рисков конфликтов и противоправного поведения на границе, в том числе развернуть мобилизационный пункт военкомата
Фото: предоставлено РБК
Фото: предоставлено РБК

На погранпункте «Верхний Ларс» на границе с Грузией будет развернут мобилизационный пункт военкомата, сообщили в МВД. Решение принято на выездном совещании с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, совместно с руководителями пограничного управления ФСБ по республике и северо-осетинской таможни.

Кроме того, на «Верхнем Ларсе» разрешат пешеходный переход границы.

В ведомстве заявили, что приток транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает, а обстановка в районе КПП остается напряженной, «что требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан».

«С этой целью, а также для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций <...> принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения. Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата», — уточнили в МВД.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

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Накануне на КПП «Верхний Ларс» прибыли российские военные на БТР. В пограничном управлении ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания РБК сообщили, что БТР на контрольно-пропускной пункт отправили на случай, если стоящие в очереди попытаются прорвать границу.

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«[Информация о выставлении блокпоста на КПП «Верхний Ларс»] — это фейк. БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блокпоста; это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блокпостов выставляться не будет», — подчеркнул представитель управления.

Вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев 26 сентября сообщил, что в очереди на российско-грузинской границе в регионе скопилось почти 5 тыс. автомобилей, в том числе 1,3 тыс. грузовых.

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Фото:Ольга Смольская / РИА Новости

В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии также пояснили, что россиянам, пытающимся выехать в Грузию, разрешили переходить границу пешком «для быстроты». Позже в погрануправлении уточнили, что «в пешем порядке — это значит на самокатах, велосипедах и т.д.». «У нас ведь международный автомобильный пункт пропуска, по факту у них должно быть транспортное средство. Люди должны соблюдать разновидность пункта пропуска. То есть по факту они выезжают на велосипедах, мопедах, скутерах, самокатах и т.д.», — сказали РБК в региональном пограничном управлении ФСБ.

Там также добавили, что если у кого-либо нет велосипеда или другого транспортного средства, то пункт пропуска необходимо проехать на машине, то есть «ногами» пройти КПП нельзя.

Пробки на границе с Грузией появились после того, как в России объявили частичную мобилизацию. Как сообщал корреспондент РБК, сначала пройти пункты пропуска можно было пешком, однако позже такую возможность закрыли. Многие, кто не знал об изменениях, приезжали к пункту пропуска на такси, а получив отказ, пытались купить места у автомобилистов. Водители мини-автобусов продавали места и провозили пассажиров, а затем возвращались обратно за новой группой. В среднем за место в машине и пересечение границы просили 10 тыс. руб.

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Анастасия Серова
граница мобилизация военкомат Грузия Северная Осетия
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