Очереди на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией. Фоторепортаж
КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии
Утром 23 сентября ФТС сообщила, что на погранпункте зафиксировали рекордную для 2022 года очередь из автомобилей — 1,7 тыс. За два дня до этого военный комиссар Северной Осетии, где расположен КПП, выпустил приказ по случаю объявления частичной мобилизации в России.
Вечером 24 сентября МВД Северной Осетии призвало отказаться от поездок в Грузию через «Верхний Ларс» и сообщило, что в очереди на границе стоят 2,3 тыс. машин.
КПП близ села Караозек в Астраханской области на границе с Казахстаном.
Как передает корреспондент РБК, люди стоят в пробке у пункта пропуска более суток, со слов водителей, за это время ее длина выросла с 2 км в 2-3 раза. Стоящим в очереди доступны только три маленьких магазина с минимум продуктов и один биотуалет. Ранее через границу пускали пешком, но впоследствии такую возможность закрыли. Люди, не знающие об изменениях, приезжают к КПП на такси, а получив отказ, пытаются купить места у автомобилистов; водители миниавтобусов продают места, провозят людей, а затем возвращаются обратно за новой группой. В среднем за место в машине и пересечение границы просят 10 тыс. руб.
24 сентября полиция и пограничники усилили контроль, пробка выровнялась в один ряд и несколько ускорилась. Как сообщили РБК уже перешедшие границу, пограничники спрашивают наличие военного билета и цель поездки. Пока всех пропускают, отказывают только в случае судебной задолженности.
Пограничный пункт «Ваалимаа» между Россией и Финляндией.
По данным финской таможни, за 21 и 22 сентября последние два дня через три пропускных пункта (Иматра, Нуямаа и Ваалимаа с финской и Светогорск, Брусничное,Торфяновка с российской стороны соответственно) прошли как минимум 15 832 россиянина. Число выезжающих в Финляндию выросло более чем вдвое по сравнению с предыдущими днями; количество россиян, которые пересекли границу со стороны Финляндии, осталось примерно на том же уровне.
По данным Ilta Sanomat, длинные очереди из автомобилей сохранялись на погранпереходах в Ваалимаа и Нуйямаа в ночь на 23 сентября, но к утру, со слов пограничников, обстановку удалось нормализовать.
Трафик со стороны России вырос на фоне анонсированного финскими властями ограничения на въезд в страну для россиян и выдачи им виз. Помимо этого Хельсинки решил запретить транзит россиян с шенгенскими визами, в том числе полученными в других странах. Финляндия оставалась последней страной, через которую российские туристы могли попасть в ЕС по сухопутной границе: ранее в сентябре в ответ на продолжающиеся боевые действия на Украине въезд для россиян с шенгеном запретили приграничные с Россией Эстония, Латвия, Литва и Польша.