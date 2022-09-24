Очереди на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией. Фоторепортаж

КПП близ села Караозек в Астраханской области на границе с Казахстаном.

Как передает корреспондент РБК, люди стоят в пробке у пункта пропуска более суток, со слов водителей, за это время ее длина выросла с 2 км в 2-3 раза. Стоящим в очереди доступны только три маленьких магазина с минимум продуктов и один биотуалет. Ранее через границу пускали пешком, но впоследствии такую возможность закрыли. Люди, не знающие об изменениях, приезжают к КПП на такси, а получив отказ, пытаются купить места у автомобилистов; водители миниавтобусов продают места, провозят людей, а затем возвращаются обратно за новой группой. В среднем за место в машине и пересечение границы просят 10 тыс. руб.