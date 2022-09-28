В комитете Госдумы ответили на слова Володина о базе пересекающих границу

Член комитета Андрей Гурулев исключил составление отдельных списков тех, кто выезжает за границу. По его словам, они попадают в единую базу пересекших границу. Ранее о составлении таких списков говорил спикер Вячеслав Володин

Обстановка у КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Списки тех россиян, которые выезжают за границу, не составляются, они попадают в единую базу пересекших границу, сообщил «РИА Новости» член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

«Во-первых, списки никакие составлять не надо. Есть единая база пересекающих границу РФ. Кто границу пересек, в этой единой базе отражаются», — пояснил единоросс.

Ранее о том, что в России составляют списки выезжающих из страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас на выезд. Вы думаете, вот они выезжают и никто не видит, кто поехал, зачем поехал», — сказал он.

Парламентарий предложил подумать, кому отдать брошенные на границах машины. «Может быть, семьям тех ребят, которые поехали ,<на спецоперацию>, это будет правильно», — считает он.

По мнению Володина, к тем, «кто сегодня струсил и стоит в многокилометровых очередях, чтобы уехать в Грузию, Казахстан, другие республики», должно быть другое отношение, чем к тем, кто «надел погоны и пошел защищать страну». В первую очередь «надо сформулировать отношение» к тем, кто «еще пороху не нюхал, а уже полез под кровати и юбки», предложил спикер Думы.

«Они как мантру повторяли, воспевая Запад, и те страны, которые сейчас от них отказались, их презирают. <…> Сейчас куда бегут? Там, где мы создали стабильность, там, где создали ЕврАзЭС, есть экономические свободы. Но свою страну бросают. А затем пересидят время, которое их напугало, станут в очереди назад через границу», — сказал Володин, добавив, что «место подвигу есть всегда и везде, но оправдать предательство невозможно».

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После объявления частичной мобилизации в России на сухопутных границах со стороны России растянулись автомобильные пробки. В частности, люди пытаются выехать в Грузию, Казахстан, Финляндию. Власти Северной Осетии из-за ситуации на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» решили ограничить въезд транспортных средств в республику из других российских регионов и ввести режим повышенной готовности. По данным местного МВД, 26–27 сентября границу с Грузией пересекли 9,44 тыс. человек.

26 сентября россиянам разрешили переходить КПП «Верхний Ларс» «в пешем порядке», то есть на самокатах, велосипедах и т.д. «У нас ведь международный автомобильный пункт пропуска, по факту у них должно быть транспортное средство. Люди должны соблюдать разновидность пункта пропуска. То есть по факту они выезжают на велосипедах, мопедах, скутерах, самокатах и т.д.», — поясняли РБК в региональном пограничном управлении ФСБ.

На въездах в Северную Осетию и КПП «Верхний Ларс» появились мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и властей. Они будут вручать повестки тем, кто подлежит призыву, независимо от региона, в котором те стоят на воинском учете.

ФСБ направила к «Верхнему Ларсу» бронетранспортер, при этом заверив, что блокпостов с БТР на погранпереходе не будет.