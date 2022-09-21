Шойгу назвал число резервистов, которых призовут по частичной мобилизации

Власти не планируют организовать при мобилизации «широкомасштабный комбайн, чтобы всех захватить быстро», сказал Шойгу. Он отметил, что у 300 тыс. призванных резервистов уже будет военно-учетная специальность или боевой опыт

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В рамках частичной мобилизации в России призовут 300 тыс. резервистов, их обучат или переобучат перед отправкой на Украину, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Это и не единоразово, это та работа, которая будет проводиться планово. Здесь не предусматривается широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро, нет. Так совпало, что мы в это же самое время, по нашим планам, должны были провести мобилизационные сборы», — заявил Шойгу.

Призыву будут подлежат отслужившие, имеющие военно-учетную специальность либо имеющие боевой опыт. По словам министра, в рамках мобилизации привлекут 1,1% от общего мобилизационного ресурса, который составляет более 25 млн человек. Протяженность фронта превышает 1 тыс. км, тылы необходимо «закреплять и контролировать», продолжил он. Шойгу заверил, что студентов не будут привлекать к мобилизации.

«Все спокойно ходят на занятия, учатся, их никто призывать, мобилизовывать не будет», — подчеркнул министр.

Шойгу добавил, что срочники продолжат службу на территории России.

Ранее утром 21 сентября о начале частичной мобилизации в России объявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что указ уже подписан. Президент выразил уверенность, что такие действия «в полной мере адекватны угрозам», с которыми сталкивается России, мобилизация необходима для защиты независимости и территории страны.

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Для защиты России президент пообещал использовать «все средства», заявив, что с Запада звучит «ядерный шантаж», но у страны есть аналогичные вооружения. «Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — подчеркнул Путин.