Шойгу назвал число резервистов, которых призовут по частичной мобилизации
В рамках частичной мобилизации в России призовут 300 тыс. резервистов, их обучат или переобучат перед отправкой на Украину, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Это и не единоразово, это та работа, которая будет проводиться планово. Здесь не предусматривается широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро, нет. Так совпало, что мы в это же самое время, по нашим планам, должны были провести мобилизационные сборы», — заявил Шойгу.
Призыву будут подлежат отслужившие, имеющие военно-учетную специальность либо имеющие боевой опыт. По словам министра, в рамках мобилизации привлекут 1,1% от общего мобилизационного ресурса, который составляет более 25 млн человек. Протяженность фронта превышает 1 тыс. км, тылы необходимо «закреплять и контролировать», продолжил он. Шойгу заверил, что студентов не будут привлекать к мобилизации.
«Все спокойно ходят на занятия, учатся, их никто призывать, мобилизовывать не будет», — подчеркнул министр.
Шойгу добавил, что срочники продолжат службу на территории России.
Ранее утром 21 сентября о начале частичной мобилизации в России объявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что указ уже подписан. Президент выразил уверенность, что такие действия «в полной мере адекватны угрозам», с которыми сталкивается России, мобилизация необходима для защиты независимости и территории страны.
Для защиты России президент пообещал использовать «все средства», заявив, что с Запада звучит «ядерный шантаж», но у страны есть аналогичные вооружения. «Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — подчеркнул Путин.