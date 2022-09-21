На сайтах авиакомпаний не осталось билетов на ближайшие рейсы
На ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда, закончились авиабилеты, следует из данных авиакомпаний и сайтов билетных агрегаторов.
По данным сервиса Aviasales, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул сейчас можно купить не раньше пятницы, 23 сентября, и он стоит 76 тыс. руб. Рейс выполняет «Аэрофлот». На сайте авиакомпании этого билета уже нет, ближайший доступный прямой рейс — 25 сентября (58,6 тыс. руб.). На сайте Turkish Airlines билет на аналогичный рейс можно купить не ранее чем на 24 сентября за более 81 тыс. руб.
Похожая ситуация с прямыми рейсами из Москвы в Ереван. На сайте «Аэрофлота» на 23 сентября остались билеты только в бизнес-класс (от 122 тыс. руб.), а 24-го еще можно улететь «экономом» за 62 тыс. руб.
Билет на прямой рейс в Баку у «Аэрофлота» можно купить также не раньше чем на 23 сентября и за 74,5 тыс. руб., у «Азербайджанских авиалиний» есть (по данным на 12.00 мск 21 сентября) билеты на 22 сентября за €719 и начиная с 24-го за €394, следует из информации на сайте авиакомпании. В Ташкент также можно купить билет начиная с 23 сентября (у «Аэрофлота» — за 64 тыс. руб.).
РБК направил запросы представителям сервисов Aviasales, Tutu.ru и OneTwoTrip, а также в пресс-службы группы «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральских авиалиний» и Utair.
Утром 21 сентября президент Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в России, соответствующий указ уже подписан. Глава государства назвал решение «в полной мере адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. Мобилизация нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях» на Украине, пояснил он.
«Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — подчеркнул Путин. Призванные на службу перед отправкой в часть обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции». Граждане, которых призовут в рамках мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии контрактников, пообещал президент.