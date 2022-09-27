Оператор назвал беспрецедентными разрушения на «Северном потоке»

Сроки возобновления газотранспортной инфраструктуры газопровода «Северный поток» пока нельзя оценить, сообщила компания-оператор Nord Stream AG.

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно о резком падении давления в обеих нитках «Северного потока» и одной нитке недействующего «Северного потока-2». Датские власти сообщили об утечке газа в районе острова Борнхольм. Представитель оператора трубопровода Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек уточнил, что давление упало со 105 до 7 бар из-за дыры в трубе.

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