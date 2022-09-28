Белый дом заявил, что Байден не обещал уничтожить «Северный поток-2»

Белый дом: Байден обещал не уничтожить «Северный поток-2», а не допустить его работы

Байден в феврале этого года заявил, что «Северный поток-2» не заработает в случае «вторжения» России на Украину. По словам Жан-Пьер, президент США тогда не говорил об уничтожении газопровода, а о том, что его не введут в строй

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден обещал не допустить ввода в строй трубопровода «Северный поток — 2», а не уничтожить его, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент сказал, что «Северный поток — 2» не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент», — сказала Жан-Пьер.

Так она ответила на просьбу прокомментировать высказывания российских официальных лиц, цитировавших «угрозы Байдена покончить с «Северным потоком».

Байден 15 февраля 2022 года, за девять дней до начала спецоперации России на Украине, призвал «дать шанс дипломатии» для урегулирования ситуации вокруг Украины и предостерег, что «Северный поток-2» не заработает в случае начала конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о словах Байдена ранее 28 сентября. В то же время, по словам Пескова, Кремль пока не знает, что именно имел в виду глава Белого дома.

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27 сентября компания-оператор сообщила о резком падении давления в нитке А газопровода «Северный поток-2» и в обеих ветках «Северного потока-1». Позже компания сообщила о беспрецедентных разрушениях на газопроводах. Их причина до сих пор неизвестна. «Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — говорилось в сообщении Nord Stream AG.

При этом сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода «Северный поток».

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора) опубликовал фотографию с места аварии газопровода и сопроводил фото следующий записью: «Спасибо, США». Официальный представитель МИД России Мария Захарова спросила, можно ли это трактовать как официальное заявление о теракте.

Спустя сутки ФСБ России завела дело о международном терроризме из-за повреждений газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». В ведомстве посчитали, что Россия понесла «существенный экономический ущерб» из-за произошедшего. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 361 УК («Акт международного терроризма») предусматривает пожизненное лишение свободы.