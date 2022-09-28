В Дании допустили, что газ в «Северных потоках» закончится к октябрю

Более половины объема газа уже утекло из поврежденных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Полиция Дании начала расследование по утечкам газа в Балтийском море

Фото: Ritzau Scanpix Denmark / Reuters

Более половины объема газа из поврежденных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» утекло, ожидается, что оставшийся газ закончится к концу недели — ко 2 октября. Об этом заявил глава Датского энергетического агентства Кристоффер Ботцау, передает Reuters.

В трубопроводах содержалось в общей сложности 778 млн куб. м природного газа, что соответствует 32% ежегодных выбросов CO 2 в эквиваленте в Дании, говорится в заявлении энергетического агентства.

Помимо этого начальник полиции Копенгагена Энн Тонс сообщила, что датская полиция начала расследование по утечкам газа в Балтийском море с газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Компания-оператор Nord Stream AG 26 сентября зафиксировала падение давления в обеих нитках «Северного потока», а также в одной из ниток «Северного потока-2». В последнем была обнаружена дыра.

Video

Датское морское управление сообщило об утечке газа в Балтийском море в районе острова Борнхольм, который принадлежит Дании и находится недалеко от Швеции. Местные сейсмологи зафиксировали мощные взрывы в районах утечки.

Читайте на РБК Pro Pro Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю Инструкции Pro Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Прогнозы Pro Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче Инструкции Pro Как религия влияет на стиль управления компаниями Как религия влияет на стиль управления компаниями Статьи Pro Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Статьи Pro Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение Инструкции Pro «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз Статьи Pro Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Статьи

На следующий день Nord Stream AG назвала разрушения газопровода «беспрецедентными» и отметила, что сроки возобновления работы инфраструктуры пока нельзя оценить.

Ряд европейских стран уже расценил произошедшее как «грубый саботаж», в том числе Швеция. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал инцидент саботажем, который может привести к дальнейшей «эскалации ситуации, с которой мы имеем дело на Украине».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон получил предварительную информацию, что утечки на «Северных потоках» могли быть результатом саботажа, однако пока не подтвердил это.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «предсказуемо глупыми» предположения о причастности Москвы к авариям на газопроводах «Северный поток». «Этот газ стоит очень много денег, и сейчас этот газ улетучивается в воздух», — отметил он. По его словам, российские власти пока не понимают, что произошло с газопроводами.

Россия созвала заседание Совбеза ООН в связи с «провокациями» в отношении газопроводов. Москва запросила заседание на 29 сентября, но из-за «загруженности графика работы Совбеза» заседание назначено на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) пятницы, 30 сентября.