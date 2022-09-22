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Bloomberg узнал о планах Британии закупать СПГ в США

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Британское правительство ищет в США экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) для заключения 20-летних контрактов на поставки топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Лондон пытается договориться о долгосрочных поставках в преддверии наступающего зимой энергетического кризиса в Европе. Кризис может подорвать экономику страны.

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Фото:Kurt Desplenter / Keystone Press Agency / Global Look Press

Bloomberg отмечает, что в отличие от Германии и других европейских стран, Великобритания не сильно зависит от российских энергоресурсов. При этом попытка Лондона найти американских поставщиков происходит в тот же момент, когда европейские страны также стремятся запастись газом в преддверии самых холодных месяцев года и диверсифицировать свои источники топлива в долгосрочной перспективе.

«Очевидно, что правительство Трасс (британский премьер Лиз Трасс — ИФ) занимается этим вопросом на самом высоком официальном уровне, чтобы обеспечить долгосрочные поставки по доступным ценам, как и немцы», — заявил глава американской промышленной группы LNG Allies Фреда Хатчисона, отметив, что «то, что осталось в Соединенных Штатах, почти распродано».

«Газпром» летом несколько раз сокращал объем прокачки газа в Европу по «Северному потоку», объясняя такую ситуацию сложностями в обслуживании турбин из-за международных санкций. К началу сентября российская сторона полностью остановила газопровод на неопределенный срок — «до устранения замечаний к работе оборудования».

Немецкие власти считают настоящими причинами перебоев с поставками политические причины, а не технические условия (в Кремле это отвергали). Официальный Берлин и до этого допускал, что со временем поставки российского газа прекратятся, отмечая: дефицит топлива грозит остановкой ряда отраслей немецкой экономики, что повлечет рост безработицы.

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Теги
СПГ Великобритания США газ
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