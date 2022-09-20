«Коммерсантъ» узнал о планах повысить пошлины на экспорт нефти и газа
Правительство может ввести дополнительные налоги на экспорт газа, нефти, удобрений и угля, пишет «Коммерсантъ». По данным его источников, эти меры в совокупности могут принести бюджету в 2023 году 1,4 трлн руб., а за трехлетку — 3,15 трлн руб.
В основном доход будет получен от налога на экспорт трубопроводного газа, рассчитывают в правительстве. Больше всего средств выплатит «Газпром». Летом Минфин и так предложил повысить НДПИ для «Газпрома» на 416 млрд руб. (неясно, о каком периоде шла речь: о выплате этой суммы суммарно за сентябрь—ноябрь или по 416 млрд руб. за каждый из этих месяцев).
Власти намерены ввести дифференцированную ставку — при цене на газ выше $300 за 1 тыс. куб. м пошлина вырастет с 30 до 50%, рассказали собеседники газеты. В августе средняя экспортная цена «Газпрома» для поставок в Европу по долгосрочным контрактам со спотовой привязкой достигала $2,8 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Издание отмечает, что правительство изучает возможность повышения ставки НДПИ на газ для всех производителей. Предполагается, что в бюджет поступит эквивалент суммы, которую газовые компании получат от дополнительной индексации внутренних тарифов на газ на 3 п.п. в 2023–2024 годах. В 2024 году налог предлагается повысить на 8,5%, в 2024 году — на 7%.
В кабмине также обсуждают изъятие доходов у экспортеров СПГ, добавили источники «Коммерсанта». В качестве основного варианта рассматривается введение экспортной пошлины — это может приносить бюджету по 200 млрд руб. ежегодно. Сейчас СПГ-проекты НОВАТЭКа и «Газпрома» «Ямал СПГ» и «Сахалин-2» освобождены от экспортной пошлины, а для «Ямал СПГ» действует длительная льгота по НДПИ. При этом соглашение о разделе продукции по «Сахалину-2» и договоренности между Россией и Китаем по «Ямал СПГ» запрещают ухудшение налоговых режимов.
РБК направил запросы представителям «Газпрома» и НОВАТЭКа.
Минфин также предлагает в 2023 году повысить коэффициент в формуле расчета экспортной пошлины на нефть с 0,167 до 0,25, что может принести в бюджет около 240 млрд руб. В 2024 году пошлина обнулится в рамках налогового маневра. Предлагается и продлить действие скорректированного демпфера на бензин на 2023–2025 годы (еще плюс 190 млрд руб. в год).
Вышеперечисленные меры по мобилизации дополнительных бюджетных доходов будут обсуждаться 20 сентября на комиссии правительства по бюджетным проектировкам.
Об экспортных пошлинах на все виды удобрений и уголь «Коммерсантъ» писал ранее в сентябре. По данным газеты, решение по удобрениям практически принято, и сейчас обсуждается конкретная ставка. Что касается угля, то, по предварительным данным, механизм будет предполагать цену отсечения, выше которой пошлина будет вступать в силу.
Правительство разрабатывает проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов, документ должен быть внесен в Госдуму до 1 октября. Президент Владимир Путин заявил, что бюджет должен быть устойчивым и сбалансированным, и призвал при составлении проекта учитывать факторы, влияющие на доходную часть.
Министр финансов Антон Силуанов назвал бюджет на ближайшую трехлетку самым сложным в его карьере. «Мы, столкнувшись с ограничениями, с санкциями, поняли, что целый ряд критических технологий не производится в нашей стране, — пояснил он. — Поэтому и вопрос восполнения тех компетенций, которые мы получали из-за рубежа, — длительная достаточно, конечно, программа, но без нее нам никак не обеспечить технологический суверенитет. И на все это тоже требуются деньги».