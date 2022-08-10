Долг британцев за электроэнергию достиг рекордных £1,3 млрд
Долг британских домохозяйств перед поставщиками электроэнергии достиг рекордного уровня в 1,3 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным службы сравнения цен Uswitch.com, долги домохозяйств за электроэнергию по состоянию на июль уже более чем вдвое превысили сентябрьский уровень.
С 2018 года, когда в Британии ввели регулирование цен на электроэнергию, летом долг домохозяйств перед поставщиками снижался, однако в этом году с апреля по июль размер задолженности потребителей перед поставщиками вырос на 10%.
Эта тенденция говорит о том, что зимой, когда спрос на газ будет выше, долг населения перед поставщиками увеличится, поясняет Bloomberg.
Годовая инфляция в Великобритании в мае составила 9,1% и до 9,4% в июне, это рекорд почти за 40 лет — с 1982 года. Ускорение инфляции было вызвано тем, что значительно — более чем на 9% — дорожают энергоресурсы.
Ранее в этом году британские поставщики энергии, выступая перед парламентом, предупредили о том, что число должников среди потребителей электроэнергии растет. С негативным прогнозом еще в апреле выступали перед законодателями главы крупнейших энергетических компаний — EDF Energy Ltd., Centrica, Scottish Power Ltd., а также глава британского филиала немецкой энергетической компании E.ON, они просили разработать схемы, которые помогут поставщикам энергии пережить этот кризис, так как предельные цены на газ в Великобритании регулируются Управлением рынков газа и электроэнергии (Ofgem), а количество неплательщиков таково, что этот процесс может выйти из-под контроля.
С тех пор оптовые цены на газ в Великобритании выросли более чем вдвое, что говорит о том, что миллионы британцев столкнутся с проблемами при оплате счетов за газ зимой, отмечает Bloomberg.