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FT узнала о риске остановки производств в Британии из-за нехватки газа

Крупные производства, особенно керамики и стекла, обеспокоены возможным вводом нормирования потребления газа, так как для них критична непрерывная подача энергии. Это может привести к остановке их работы

Некоторые крупные промышленные производства Великобритании, потребляющие большие объемы энергии, могут закрыться, если поставки газа в страну будут существенно сокращены, пишет Financial Times.

Группа крупнейших потребителей энергии (Energy Intensive Users Group), в которую входят британские игроки отраслей промышленности, заявила, что некоторые из ее членов предупредили о возможной остановке производства в случае, если власти введут нормирование потребления газа. «Непрерывная подача газа имеет ключевое значение для многих энергоемких процессов, особенно для производства стекла и керамики», — пишет газета.

Члены группы намерены в среду встретиться министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенгом, чтобы обсудить возможное влияние экстренных мер правительства на бизнес.

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Фото:Matt Dunham / AP

Financial Times отмечает, что до сих пор британские политики «сглаживали» опасения по поводу поставок газа этой зимой, хотя страны континентальной Европы уже призвали граждан и компании сократить потребление энергии.

Исполнительный директор British Glass Дейв Далтон считает, что в текущей ситуации недостаток газа маловероятен, однако по мере приближения зимы ситуация может измениться.

Исполнительный директор Британской конфедерации керамики Роб Флелло в свою очередь подчеркнул, что компании его сектора нуждаются в непрерывной подаче газа, поэтому экстренное отключение топлива несет в себе риск серьезного повреждения оборудования. По его словам, необходимо проработать план действий в экстренной ситуации.

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Другие отрасли могут перенести отключения энергии менее болезненно, однако один из представителей промышленности предупредил, что экономически работать по принципу «стоп-старт» «вредно».

Financial Times также пишет со ссылкой на неназванного представителя правительства, что власти не ожидают нормирования газа этой зимой. По его словам, в соответствии с планом действия в чрезвычайных ситуациях нормирование входит в «крайний» и «чрезвычайно маловероятный» сценарий. При таких сценариях Россия прекращает все поставки в Европу, а Норвегия — в Великобританию.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Великобритания поставки газа
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