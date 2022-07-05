FT узнала о риске остановки производств в Британии из-за нехватки газа
Некоторые крупные промышленные производства Великобритании, потребляющие большие объемы энергии, могут закрыться, если поставки газа в страну будут существенно сокращены, пишет Financial Times.
Группа крупнейших потребителей энергии (Energy Intensive Users Group), в которую входят британские игроки отраслей промышленности, заявила, что некоторые из ее членов предупредили о возможной остановке производства в случае, если власти введут нормирование потребления газа. «Непрерывная подача газа имеет ключевое значение для многих энергоемких процессов, особенно для производства стекла и керамики», — пишет газета.
Члены группы намерены в среду встретиться министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенгом, чтобы обсудить возможное влияние экстренных мер правительства на бизнес.
Financial Times отмечает, что до сих пор британские политики «сглаживали» опасения по поводу поставок газа этой зимой, хотя страны континентальной Европы уже призвали граждан и компании сократить потребление энергии.
Исполнительный директор British Glass Дейв Далтон считает, что в текущей ситуации недостаток газа маловероятен, однако по мере приближения зимы ситуация может измениться.
Исполнительный директор Британской конфедерации керамики Роб Флелло в свою очередь подчеркнул, что компании его сектора нуждаются в непрерывной подаче газа, поэтому экстренное отключение топлива несет в себе риск серьезного повреждения оборудования. По его словам, необходимо проработать план действий в экстренной ситуации.
Другие отрасли могут перенести отключения энергии менее болезненно, однако один из представителей промышленности предупредил, что экономически работать по принципу «стоп-старт» «вредно».
Financial Times также пишет со ссылкой на неназванного представителя правительства, что власти не ожидают нормирования газа этой зимой. По его словам, в соответствии с планом действия в чрезвычайных ситуациях нормирование входит в «крайний» и «чрезвычайно маловероятный» сценарий. При таких сценариях Россия прекращает все поставки в Европу, а Норвегия — в Великобританию.