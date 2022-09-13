«РИА Новости» сообщило о ликвидации базы наемников под Харьковом

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах и видеозапись с кадрами операции.

Наемники оборудовали склады и казармы в одной из деревень, сказал собеседник агентства. Обнаружить базу, по его данным, смогли с помощью беспилотников. Удар по штабу и складам с горюче-смазочными материалами нанесли с помощью минометов.

Среди наемников есть погибшие и пострадавшие. Точное число и тех, и других источник агентства не называл. Один из наемников, по его словам, был темнокожим.

Минобороны России не комментировало уничтожение базы под Харьковом, но в сводке на 12:50 мск сообщило, что за сутки на всех направлениях военные ранили или ликвидировали более 800 украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Ведомство не раз заявляло, что российские войска ликвидируют иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины. В частности, 20 августа ведомство сообщило, что при ударе российских войск по боевым позициям в районе поселка Андреевка в Харьковской области погибли более 20 наемников из США. До этого Минобороны отчитывалось о ликвидации более 100 иностранных военных в районе поселка Золочев Харьковской области.

Для добровольцев из числа иностранных граждан на Украине создали интернациональный легион. Киев оценивает его численность в 20 тыс. человек. Российское Минобороны сомневается в достоверности этих данных.

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Некоторые страны подтверждали гибель своих граждан на Украине — например, США, Канада и Польша.

10 сентября Минобороны России заявило о перегруппировке войск на харьковском направлении: изюмско-балаклейскую группировку перебросили на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия на донецком направлении «для достижения заявленных целей» спецоперации. До этого первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный сообщали об уходе союзных войск из Изюма. Коц также рассказывал об уходе военных из Балаклеи и Купянска.

За день до этого глава военно-гражданской администрации (ВГА, их создают на подконтрольных российским войскам территориях) Харьковской области Виталий Ганчев объявил о начале эвакуации населения Изюма, Купянска и Великого Бурлука. Жителей населенных пунктов из зоны обстрелов призвали покинуть дома. Перед этим Ганчев сказал, что контроль над Балаклеей, «по сути», утрачен.