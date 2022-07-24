МИД Канады подтвердил гибель канадца на Украине

Министерство иностранных дел Канады подтвердило гибель своего гражданина на Украине, предположительно участвовавшего в боевых действиях на стороне Киева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства.

«Министерство осведомлено о смерти гражданина Канады на Украине, находится в контакте с семьей и предоставляет консульское содействие», — сказал он. Других деталей представитель дипведомства не раскрыл.

24 июля Politico со ссылкой на «командира иностранных бойцов» по имени Руслан Мирошниченко сообщило о гибели трех наемников из США, Канады и Швеции в Донбассе. По данным издания, в Донбассе при обстреле в районе села Григорьевка 18 июля погибли американцы Люк Люцишин и Брайан Янг, канадец Эмиль Антуан Рой-Сируа и швед Эдвард Патриньяни, которые были частью «сил спецопераций» территориальной обороны ВСУ.

Их подразделение базировалось недалеко от Северска в Бахмутском районе Донецкой области. Они должны были «занять огневые позиции» и помешать переправе российских войск через реку, указал Мирошниченко. «В конце миссии они попали в засаду, устроенную российскими танками. Первый снаряд ранил Люка. Трое парней, Эдвард, Эмиль и Брайан, немедленно попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать его с этого места. Затем второй снаряд убил их всех», —рассказал он.

Минобороны России 18 июля сообщило, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Донбассе. По данным министерства, были уничтожены до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники и 12 специальных автомобилей.

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В России военнослужащих «иностранного легиона», о формировании которого в конце февраля объявил президент Украины Владимир Зеленский, называют наемниками. По данным российского оборонного ведомства на 12 июля, с начала спецоперации на Украину прибыли 7107 таких наемников, уничтожены или покинули зону боевых действий 4366 бойцов, продолжает участвовать в конфликте 2741.