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Военная операция на Украине ,  
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Госдеп подтвердил гибель американского добровольца на Украине

Американский доброволец погиб во время военных действий на Украине, сообщил Госдепартамент США, передает Newsweek.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине», — заявил журналисту представитель Госдепартамента, но отказался раскрывать его имя и место смерти из уважения к неприкосновенности частной жизни его семьи.

Ведомство снова призвало граждан не ездить на Украину из-за вооруженного конфликта, а также из-за того, что российские силовики особо выделяют американцев в стране.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Ранее 26 августа о смерти гражданина США в боях на Украине сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в Telegram. «На Украине уничтожен американский наемник. И это в первом боестолкновении буквально сразу после прибытия на передовую! », — написал он. По его мнению, погибший занимался пособничеством нацизму.

Судя по опубликованным Кожемяко фото паспорта и военного билета, убитым оказался 24-летний Джонс Джошуа Алан из штата Теннеси, он был командиром воинской части А3449 с 14 июля.

Глава региона уточнил, что американца убили российские добровольцы из приморского отряда «Тигр», который местные власти решили создать в начале июля. «На позиции наших добровольцев вышла подготовленная группа наемников из разных стран. Никто из приморцев не дрогнул. Атаку отбили, позиции отстояли», — подытожил Кожемяко.

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Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Россия начала военные действия на Украине 24 февраля. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских войск, призвали прекратить огонь и вывести войска.

Киев ввел военное положение, а президент Владимир Зеленский заявил о создании иностранного батальона добровольцев. В начале августа российское Минобороны оценивало число прибывших иностранных военных в 7282 человека, но отмечало, что из них на Украине осталось 2192 — кроме 2347 убитых ведомство насчитало 2408 убывших.

Теги
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