Минобороны сообщило о ликвидации за месяц более 330 наемников на Украине

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С 8 июля по 5 августа на Украине было уничтожено 335 наемников, следует из данных Минобороны России, опубликованных в Telegram-канале ведомства.

Судя по таблице, к 8 июля на Украине были ликвидированы 2347 наемников, к 5 августа — 2682. Общее число прибывших к этой дате в страну иностранных военных Минобороны оценивает в 7282 человека, из них осталось 2192 (есть не только убитые, но и убывшие — 2408 человек). По сравнению с данными на 8 июля, общее число наемников сократилось на 549 человек, число убывших выросло на 389.

Сейчас на Украине остается больше всего наемников из Польши (701 человек), за ней следуют Румыния (207), Канада (190), Великобритания (160), Грузия (99) и США (81). Наемники прибыли из 65 стран из пяти частей света, в том числе из Белоруссии, Сирии, Китая, Алжира, Косово.

До этого Минобороны публиковало свои подсчеты числа наемников 12 июля. Их общее количество с начала операции оценивалось в 7107 человек.

За прошедший период ведомство неоднократно сообщало об уничтожении пунктов дислокации наемников в различных регионах, например в Николаевской области, а также в ДНР.

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Для иностранных граждан-добровольцев на Украине был сформирован интернациональный легион. Численность формирования украинская сторона оценивала в 20 тыс. человек, российское Минобороны усомнилось в этих данных.

Некоторые страны подтверждали данные о гибели своих граждан на Украине: например, Канада и Польша. О смерти американцев сообщали CNN и Politico.