Минобороны России: 20 наемников из США погибли при ударе ВКС в районе Андреевки

Минобороны сообщило о гибели 20 наемников из США при ударе в Андреевке

Около 20 американских наемников погибли в результате удара российских войск по боевым позициям в районе поселка Андреевка в Харьковской области Украины. Об этом сообщило Министерство обороны в Telegram.

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников», — сказано в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Оперативно-тактическая авиация ВКС ударила по батальону 110-й бригады теробороны ВСУ вблизи села Великомихайловка в Днепропетровской области. Убиты как минимум 200 человек, более 150 ранены, заявило Минобороны.

Огневые удары по позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады в районе села Киселевка в Николаевской области и 212-го стрелкового батальона около города Апостолово в Днепропетровской области привели к безвозвратным потерям более 200 человек из состава ВСУ.

Кроме того, российские военные нанесли удар по району сосредоточения личного состава и военной техники 27-го батальона 127-й бригады территориальной обороны ВСУ на севере Харькова. Погибли до 130 человек, уничтожено восемь единиц специальной автомобильной техники, указало ведомство.

С помощью ракет воздушного базирования силы России ударили по 3-му и 12-му батальонам 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районах сел Звановка и Прасковеевка в Донецкой области.

По заявлению Минобороны, за сутки российская стороны поразила семь пунктов управления ВСУ, в том числе 53-й механизированной бригады в районе Водяное, 58-й мотопехотной бригады в районе города Соледар в Донецкой области, а также живую силу и военную технику в 187 районах.

Вооруженные силы также уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» около села Шевченко, четыре склада боеприпасов в районах сел Галицыновка, Константиновка, Шабельковка в Донецкой области и села Белая Криница в Херсонской области.

Поражены три склада горючего сблизи села Слобожанское в Харьковской области, Константиновка и Галицыновка Донецкой области, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США в районе Краматорска.

Российские системы противовоздушной обороны нанесли удары по шести украинским беспилотникам в районах населенных пунктов Врубовка в Луганской области, Новомихайловка и Старомлыновка в Донецкой области, Богородицкое в Николаевской области, Новозлатополь в Запорожской области и Федоровка в Харьковской области. Они сбили в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» около Каховской ГЭС в Херсонской области и города Мелитополь в Запорожской области.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и объявил о формировании иностранного батальона с добровольцами. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

По данным Минобороны, с начала военных действий российские силы уничтожили 267 самолетов, 148 вертолетов, 1776 беспилотников, 367 зенитных ракетных комплексов, 4354 танка и других боевых бронированных машин, 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4969 единиц специальной военной автомобильной техники.