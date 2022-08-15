Минобороны заявило об уничтожении более 100 «наемников» под Харьковом
Российские Воздушно-космические силы высокоточным оружием поразили пункт временной дислокации иностранных военных в районе поселка Золочев Харьковской области, сообщает Минобороны.
«Уничтожено свыше ста и ранено более 50-ти боевиков из Польши, а также Германии», — говорится в сообщении.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Материал дополняется.