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Глава ВГА сообщил, что Балаклея «по сути, не контролируется»

Контроль над городом Балаклея в Харьковской области, «по сути», утрачен, сообщил глава действующей на подконтрольной российским военным территории военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, передает «РИА Новости».

«Сложная гуманитарная обстановка (в Балаклее)... там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах», — сказал он (цитата по «РИА Новости).

Ранее глава ВГА Купянского района Максим Губин заявил, что в связи с обстрелами со стороны Украины жителей стараются эвакуировать в Россию и на территорию ЛНР.

Материал дополняется.

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