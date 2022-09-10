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В Харьковской области призвали покинуть дома жителей в зоне обстрелов ВСУ

Российкая погранслужба уведомлена о беженцах с территории Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев призвал жителей населенных пунктов в зоне обстрелов со стороны ВСУ покинуть свои дома. Его обращение опубликовано в Telegram-канале «Первый Харьковский». «РИА Новости» указывает, что канал ведет пресс-служба пресс-службы администрации региона.

«К сожалению, противник предпринимает все большие и большие попытки уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я просто не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий», — заявил Ганчев.

Он добавил, что самое главное сохранить жизни и здоровье людей. «Убедительно рекомендую оставить свои дома в тех городах, которые находятся под огнем противника», — подчеркнул Ганчев.

Он сказал, что те, кто покинет свои дома, смогут перебраться в Россию. «Погранслужба России оповещена о беженцах с территории Харьковской области. Вам будет оказана необходимая помощь», — отметил Ганчев.

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9 сентября Ганчев говорил, что все населенные пункты подконтрольной российских властям части Харьковской области находятся под обстрелом ВСУ. «Каждый населенный пункт в Харьковской области находится под массированным артобстрелом», — сказал он.

До этого Ганчев сообщал о начале эвакуации населения из подконтрольных российским войскам городов Изюм, Купянск и Великий Бурлук из-за того, что они подверглись артиллерийским обстрелам. В военно-гражданской администрации Купянского района уточняли, что жителей вывозят в Луганскую народную республику и Россию.

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В тот же день Ганчев говорил, что контроль над городом Балаклея в Харьковской области, «по сути», утрачен. «Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах», — сообщал он.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. В начале сентября он уточнял, что задача операции — ликвидация «антироссийского анклава» на Украине. За время проведения спецоперации российские войска взяли под контроль Херсонскую область, часть Запорожской и Харьковской, а также, как сообщал в начале июля министр обороны Сергей Шойгу, «освободили» Луганскую народную республику.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Харьковская область Военная операция на Украине эвакуация
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