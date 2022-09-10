Минобороны объявило о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи

Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма (Харьковская область), чтобы нарастить усилия на Донецком направлении «для достижения заявленных целей специальной военной операции», сообщили в ведомстве.

В течение трех суток изюмско-балаклейская группировка была свернута и переброшена на территорию ДНР. За это время уничтожено более 2 тыс. украинских и иностранных бойцов, более 100 единиц бронетехники и артиллерии, заявляет Минобороны.

«В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск, — отметили в министерстве. — В целях недопущения ущерба российским войскам, по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии».

10 сентября первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный сообщили об уходе союзных войск из Изюма. Коц также рассказал об уходе военных из Балаклеи и Купянска.

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