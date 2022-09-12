Песков заявил, что Путину доложили о перегруппировке войск под Харьковом

Спецоперация на Украине продолжается и будет продолжаться до достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доложили о перегруппировке войск в районе городов Изюм и Балаклея в Харьковской области, он находится на постоянной связи с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые совершают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему. <…> Президент находится на постоянной, круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками», — сказал представитель Кремля.

Песков также заявил, что спецоперация на Украине продолжается и будет продолжаться до достижения поставленных целей.

10 сентября Минобороны России сообщило, что решило перегруппировать войска в районе городов Изюм и Балаклея в Харьковской области, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении «для достижения целей специальной военной операции». Как указали в министерстве, в течение трех суток изюмско-балаклейская группировка была свернута и переброшена в Донецкую народную республику.

До этого власти Изюма называли обстановку тяжелой из-за ударов со стороны Украины, а глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев призывал покинуть дома жителей районов, которые подвергаются обстрелам ВСУ. К 12 сентября, по данным Ганчева, из Харьковской области в Россию эвакуировали 5 тыс. человек.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл целями спецоперации защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. В начале сентября он заявлял, что задача операции — ликвидировать «антироссийский анклав», который создается на Украине и угрожает России.