На Украине погиб польский боец ММА, участвовавший в боях на стороне Киева

Томаш Валентек в качестве добровольца воевал в интернациональном легионе обороны Украины, сообщили в федерации смешанных боевых искусств страны *

Томаш Валентек (Фото: MMAPolska_Org / Twitter)

На Украине погиб польский боец ММА Томаш Валентек, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева, сообщила польская федерация смешанных боевых искусств в Twitter.

«С большой грустью мы получили сообщение о гибели Томаша, который в качестве польского добровольца воевал в интернациональном легионе обороны Украины и погиб», — говорится в сообщении.

В 2021 году Валентек победил во втором турнире ММА в Гливице.

Накануне издание Politico со ссылкой на «командира иностранных бойцов» по имени Руслан Мирошниченко писало, что в ходе военных действий в Донбассе были убиты двое американцев, канадец и швед. Их подразделение базировалось недалеко от Северска в Бахмутском районе Донецкой области. Они должны были помешать переправе российских войск через реку, но напоролись на засаду. В Госдепартаменте подтвердили смерть двух американских граждан.

В середине июля в российском Минобороны заявляли, что с начала военной операции на Украину прибыли 7107 наемников, большинство из Польши. Уничтожены или покинули зону боевых действий 4366 бойцов, продолжают участвовать в конфликте 2741, утверждали в ведомстве.

Украинский президент Владимир Зеленский вскоре после начала военных действий объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны из иностранных добровольцев. Российское Минобороны называет их наемниками и не считает комбатантами.