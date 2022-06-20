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Война санкций ,  

Кремль обвинил ЕС в сокращении прокачки по «Северному потоку»

«Газпром» GAZP ₽315,2 -0,1% Купить
Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС
Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС

Сокращение поставок газа по газопроводу «Северный поток» произошло из-за действий Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«С технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз», — сказал он.

Представитель Кремля объяснил, что европейские партнеры не возвращают турбины после капитального ремонта, поэтому газ нечем перекачивать. «Это рукотворный кризис. Он создан руками ЕС», — заявил Песков, указав на обязанность ЕС «отремонтировать железо» и отдать его.

При этом он указал на то, что российский газ готов к поставкам, и назвал Россию максимально надежным поставщиком.

«Газпром» объявил о снижении прокачки по «Северному потоку» из-за Siemens
Бизнес
Трубопровод &laquo;Северный поток&raquo;

14 июня «Газпром» объявил о снижении поставок газа через «Северный поток» со 167 до 100 млн куб. м в сутки. Это произошло из-за задержки ремонта газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции «Портовая». По данным «Газпрома», немецкая компания Siemens несвоевременно вернула механизмы из ремонта.

Siemens пояснила, что газовые турбины для «Северного потока» производит Канада, они были поставлены в 2009 году. Сейчас один двигатель находится на ремонте в Монреале, при этом вернуть отремонтированные турбины невозможно из-за канадских санкций. Немецкая компания работает с властями над решением проблемы.

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Проблемы с транзитом газа «Газпром» также объяснил выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов и техническими неисправностями двигателей, которое выявил Ростехнадзор.

15 июня российская компания вывела из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель немецкой компании Siemens на станции «Портовая». Причиной стало окончание срока межремонтной наработки до капитального ремонта. С 16 июня производительность станции опустилась до 67 млн куб. м газа в сутки.

Теги
Компании
Дмитрий Песков Северный поток газ турбины Европа
ГАЗПРОМ

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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