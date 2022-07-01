В МИДе отвергли политическое объяснение остановки «Северного потока»

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Решение об остановке «Северного потока» на техническое обслуживание не имеет политической подоплеки, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Какое политическое объяснение, если все турбины, которые стоят на наших газопроводах, находятся под санкциями?» — сказал он, отметив, что зависимые от российского газа страны должны были «подумать пять раз», прежде чем давать согласие на такие рестрикции.

14 июня «Газпром» предупредил о снижении поставок газа по «Северному потоку» из-за задержки с ремонтом газоперекачивающих турбин компанией Siemens. Их производят в Канаде, а возврат после ремонта в Монреале осложнен канадскими санкциями против России. Оттава заявила, что ищет способ отправить турбины, несмотря на то что намерена «уважать санкции». В Канаде подчеркнули, что они не должны «причинить существенную боль Германии».

В связи с этим суточный объем поставок был снижен до 100 млн куб. м при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки, сообщили в компании. На следующий день «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, а объем прокачки по трубопроводу сократился до 67 млн куб. м газа в сутки.

В Siemens и правительстве Германии назвали политическими, а не техническими причины сокращения поставок. По словам немецкого вице-канцлера Роберта Хабека, ремонтные работы на трубопроводе, оказывающие влияние на объемы прокачки, не должны были проводиться Siemens Energy до осени.

В Кремле ответственность за сокращение поставок из России возложили на Евросоюз. «С технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читайте на РБК Pro Pro «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права Инструкции Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro Семи пядей во лбу: как богатство и успех влияют на мозг Семи пядей во лбу: как богатство и успех влияют на мозг Исследования Pro «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах Статьи Pro Максимум 730 тыс. руб.: сколько платят тестировщикам и DevOps-инженерам Максимум 730 тыс. руб.: сколько платят тестировщикам и DevOps-инженерам Статьи Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции Pro Карьерные планы: почему они важны и как их составлять Карьерные планы: почему они важны и как их составлять Инструкции Pro «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции Статьи

В начале июля оператор проекта Nord Stream AG сообщил, что с 11 по 21 июля остановит прокачку газа по обеим ниткам газопровода «Северный поток» для плановой профилактики.