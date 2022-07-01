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В МИДе отвергли политическое объяснение остановки «Северного потока»

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Решение об остановке «Северного потока» на техническое обслуживание не имеет политической подоплеки, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Какое политическое объяснение, если все турбины, которые стоят на наших газопроводах, находятся под санкциями?» — сказал он, отметив, что зависимые от российского газа страны должны были «подумать пять раз», прежде чем давать согласие на такие рестрикции.

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Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

14 июня «Газпром» предупредил о снижении поставок газа по «Северному потоку» из-за задержки с ремонтом газоперекачивающих турбин компанией Siemens. Их производят в Канаде, а возврат после ремонта в Монреале осложнен канадскими санкциями против России. Оттава заявила, что ищет способ отправить турбины, несмотря на то что намерена «уважать санкции». В Канаде подчеркнули, что они не должны «причинить существенную боль Германии».

В связи с этим суточный объем поставок был снижен до 100 млн куб. м при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки, сообщили в компании. На следующий день «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, а объем прокачки по трубопроводу сократился до 67 млн куб. м газа в сутки.

В Siemens и правительстве Германии назвали политическими, а не техническими причины сокращения поставок. По словам немецкого вице-канцлера Роберта Хабека, ремонтные работы на трубопроводе, оказывающие влияние на объемы прокачки, не должны были проводиться Siemens Energy до осени.

В Кремле ответственность за сокращение поставок из России возложили на Евросоюз. «С технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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В начале июля оператор проекта Nord Stream AG сообщил, что с 11 по 21 июля остановит прокачку газа по обеим ниткам газопровода «Северный поток» для плановой профилактики.

Теги
Северный поток Александр Грушко МИД
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