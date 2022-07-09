Глава Минтранса исключил транспортную блокаду Калининграда

Калининград, Россия (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Калининград точно не окажется в транспортной блокаде, заявил министр транспорта России Виталий Савельев во время выступления на форуме «Территория смыслов». Трансляция велась на странице мероприятия во «ВКонтакте».

«Точно нет», — ответил Савельев на соответствующий вопрос модератора.

Глава Минтранса напомнил о морском пути в Калининград и отметил, что Москва ожидает «разумного» решения по железнодорожному транзиту в Калининградской области.

С 18 июня Литва запретила перевозить по железной дороге попавшие под санкции ЕС товары в Калининградскую область и из нее в другие российские регионы. Ограничения коснулись в том числе установок по сжижению газа, чугунной и стальной продукции, чистокровных лошадей, парфюмерии, бытовой техники дороже €750 и других товаров.

Вильнюс заявил, что мера введена во исполнение санкций Евросоюза и никаких односторонних или дополнительных ограничений страна не вводит. В Москве считают эти действия незаконными и пообещали ответить не дипломатическими, а практическими мерами.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагал договариваться с Евросоюзом о создании коридора, по которому можно будет проследовать в регион без заезда на территорию Литвы. Он считает, что для грузовых перевозок можно построить железнодорожную ветку, параллельную существующей. Для передвижения граждан он предложил построить «автодорогу внутри этого коридора, которая была бы ограничена каким-то выделенным коридором».

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В Литве это предложение раскритиковали, указав, что транзит санкционных грузов должен быть не только запрещен, но и находиться под контролем Вильнюса. Советник литовского президента Аста Скайсгирите отметила, что в вопросе транзита не стоит ограничиваться только Литвой, так как есть еще варианты через Латвию или Польшу.

В то же время в ЕС решили пересмотреть директивы о санкционных мерах. Еврокомиссия готовит документ, который разрешит перевозку грузов, его основные положения согласовали с Литвой. Ожидается, что ситуация разрешится к 10 июля. При этом источники Spiegel и Bloomberg утверждали, что Еврокомиссия может включить поправки по транзиту в Калининград в новый пакет санкций.