Алиханов предложил построить выделенную трассу в Калининград

Губернатор Алиханов считает, что при согласии Вильнюса можно построить выделенную железнодорожную ветку и автотрассу в Калининград. Он предложил договариваться с ЕС о создании коридора в регион без заезда на территорию Литвы

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград. Это будет возможно только при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей Москвы и Вильнюса, заявил он «РИА Новости».

«Нам нужна железнодорожная ветка. Собственно, она уже существует», — сказал глава региона. По мнению Алиханова, для грузовых перевозок можно было бы построить параллельную ветку, «выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования», чтобы связать регион с остальной частью России.

Губернатор считает, что также можно рассмотреть возможность передвижения граждан, «автодорогу внутри этого коридора сделать, которая была бы ограничена каким-то выделенным коридором»: «Хайвей такой — как ж/д, так и автомобильный, без возможности свернуть в Литву в сторону Калининграда».

Накануне в эфире канала «Россия 1» Алиханов предложил договариваться с Евросоюзом о создании коридора, по которому можно будет проследовать в регион без заезда на территорию Литвы.

В середине июня Литовские железные дороги запретили перевозить в Калининградскую область и из нее товары, которые попали под санкции Евросоюза. Как подчеркивал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Вильнюс руководствовался ограничительными мерами, принятыми Брюсселем, и речи о блокаде региона не идет. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис также указывал, что страна исполняет евросанкции, вступившие в силу с 17 июня, это делается после консультаций с Еврокомиссией. Посол ЕС в России Маркус Эдерер подчеркивал, что транзит неподсанкционных грузов «работает нормально».

В Кремле назвали решение литовской стороны незаконным, «нарушением всего и вся» и заявили, что Москва рассматривает разные варианты ответных мер. В МИД России пообещали дать Вильнюсу «практический», а не дипломатический ответ.

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Spiegel сообщил, что Еврокомиссия может разрешить Москве использовать транзит для всех товаров в Калининград уже 10 июля, так как считает, что запрет способен привести к эскалации конфликта. Литва, по данным издания, негативно отреагировала на это решение.

4 июля Алиханов сообщил, что передал российскому правительству проект ответа на запрет транзита в Калининград через Литву, но добавил, что считает введение мер преждевременным. По его словам, вопрос с транзитом можно решить еще двумя способами. Первый вариант предусматривает, что по линии МИДа удастся добиться изменений в санкционном пакете. Второй предполагает вывод новых судов на морской маршрут, связывающий Калининградскую область с основной территорией России при субсидировании морского тарифа, чтобы продукция не становилась дороже. В Кремле после этого заявили, что рассчитывают на благоприятное разрешение ситуации, но «обдумывают различные сценарии в случае худшего развития событий».