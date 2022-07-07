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Война санкций ,  
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В Литве отвергли идею «зеленых коридоров» для транзита в Калининград

Фото: Mindaugas Kulbis / AP
Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Литва не будет устанавливать «зеленые коридоры» для транзита грузов через свою территорию в Калининград, заявила советник президента страны Аста Скайсгирите в эфире местного радио LRT.

«Политика Литвы заключается в том, что транзит грузов из санкционного списка должен быть не только запрещен, но и находиться под контролем. И когда кто-то в публичном пространстве говорит о «зеленых коридорах», не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что и где происходит на ее территории», — сказала Скайсгирите.

Она также отметила, что в вопросе транзита в Калининград не стоит ограничиваться только Литвой, так как есть еще варианты через Латвию или Польшу.

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18 июня Литовские железные дороги запретили перевозить в Калининградскую область и из нее товары, которые попали под санкции Евросоюза. Среди них, например, технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, товары для использования в авиации или космической промышленности и т.д. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис также указывал, что страна исполняет евросанкции, вступившие в силу с 17 июня, это делается после консультаций с Еврокомиссией.

В Кремле назвали решение литовской стороны незаконным. В МИД России пообещали дать Вильнюсу «практический», а не дипломатический ответ.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил договариваться с Евросоюзом о создании коридора, по которому можно будет проследовать в регион без заезда на территорию Литвы. По его мнению, для грузовых перевозок можно было бы построить железнодорожную ветку, параллельную существующей. Для передвижения граждан он предложил построить «автодорогу внутри этого коридора, которая была бы ограничена каким-то выделенным коридором».

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