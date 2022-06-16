Блинкен заявил о более чем 40 помогающих Украине странах

Военную и иную помощь Украине помимо Соединенных Штатов оказывают более 40 государств, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.

«Помощь в сфере безопасности со стороны США, а также со стороны свыше 40 государств из числа [наших] союзников и партнеров продолжает укреплять потенциал Украины в целях защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, в целях обеспечения побед [Украины] на поле боя и в конечном счете в целях укрепления позиций Украины за столом переговоров», — отметил госсекретарь.

По словам Блинкена, с момента начала спецоперации США выделили Украине более $5,6 млрд. О последнем пакете военной помощи на $1 млрд президент США Джо Байден объявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому накануне. Он должен включать артиллерийские вооружения и средства для береговой охраны, а также боеприпасы для артиллерии и передовые ракетные системы. Также Соединенные Штаты решили передать Киеву гуманитарную помощь для населения на сумму $225 млн, в том числе питьевую воду, продукты питания, медицинские принадлежности и деньги для покупки гражданами средств первой необходимости.

Кроме США военную и другую помощь Украине передавали Чехия, Великобритания, ФРГ, Франция, Дания, Нидерланды, Япония, Австралия, Литва, Италия, Испания и другие страны.

Российские власти не раз говорили, что будут воспринимать конвои с западными вооружениями как законные военные цели. В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставки не помещают России достичь поставленных целей спецоперации. Президент России Владимир Путин заявлял, что армия страны «щелкает американские вооружения на Украине как орехи», и что ее войска уже уничтожили десятки комплексов, снарядов и разного рода установок.