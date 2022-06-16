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Военная операция на Украине ,  
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Чехия передаст Киеву средства химзащиты и боеприпасы на €320 тыс.

Правительство Чехии одобрило выделение Киеву новой партии военной помощи на сумму свыше 8 млн крон (более €320 тыс.).Об этом сообщила глава Минобороны страны Яна Чернохова, передает CTK.

По ее словам, власти намерены передать Киеву боеприпасы и средства химзащиты. Премьер-министр Чехии Петр Фиала не стал разглашать информацию о составе пакета. Он объяснил это тем, что сведения являются конфиденциальными.

Оба политика заверили, что чешские власти будут и дальше помогать Украине.

О том, что Чехия собирается передать Украине средства химзащиты, стало известно 11 июня. Тогда Чернохова говорила, что «это невостребованный материал», и что власти не собираются тратить указанную сумму, а 8 млн крон — это «балансовая стоимость этого ненужного имущества».

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Ранее Чернохова приводила данные, согласно которым, по состоянию на конец мая правительство Чехии передало Украине военную техники на общую сумму более 3,5 млрд крон (€141,6 млн). Кроме того, к этой дате уже были согласованы поставки военной помощи дополнительно на 600-700 млн крон (от €24,2 до €28,3 млн). Чехия поставляла на Украину стрелковое оружие, ракеты, медицинское оборудование, боеприпасы и тяжелое вооружение. Кроме того, чешские государственные и неправительственные организации направляли на Украину гуманитарную помощь: медикаменты, продукты питания и понтонные мосты. Премьер Чехии Петр Фиала называл восстановление Украины одним из приоритетов своей страны.

Российские власти не раз говорили, что будут воспринимать конвои с западными вооружениями как законные военные цели. В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставки не помещают России достичь поставленных целей спецоперации. В свою очередь, постпред страны при ООН Василий Небензя заявлял, что западные государства совершают «военное преступление», поставляя оружие Украине.

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Теги
Чехия поставки оружия Украина

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