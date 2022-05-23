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В Пентагоне сообщили о передаче Данией Украине противокорабельных ракет

Установки и ракеты Harpoon, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, будут отправлены Украине «для защиты побережья». О новых поставках оружия заявили 20 стран. Из Британии вооружение идет «потоком», сказал шеф Пентагона
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Дания поставит Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них. Об этом сообщил журналистам глава Пентагона Ллойд Остин.

«Я крайне признателен Дании, которая сегодня объявила о поставках пусковых установок для ракет Harpoon и ракет к ним для того, чтобы помочь Украине защитить ее побережье. Также я хотел бы поблагодарить Чешскую Республику за поставки [Украине] танков, вертолетов и ракетных систем», — сказал Остин.

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По его словам, 23 мая в онлайн-формате прошло совещание 44 стран, которые оказывают Украине военную помощь. На встрече о новых поставках оснащения и техники заявили также Италия, Греция и Норвегия. «О поставках заявили 20 стран. Многие страны поставляют столь нужные артиллерийские системы, танки и другие бронемашины. Также прозвучали новые обещания, касающиеся обучения украинских сил», — сказал глава Пентагона.

«Я хотел бы отметить Великобританию за ее лидирующую роль и помощь в координации военной помощи Украине. Значительное количество британской техники потоком продолжает поступать на Украину», — добавил американский министр обороны.

Противокорабельная дозвуковая ракета Harpoon разработана компанией McDonnell Douglas и производится в США корпорацией Boeing. Она была принята на вооружение в 1977 году и находится на вооружении более чем в 30 странах мира. Максимальная дальность стрельбы зависит от модификации и составляет от 90 до 220 км, в некоторых модификациях — до 280 км. Ракеты Harpoon бывают воздушного, корабельного или берегового базирования, а также размещаются на подводных лодках. Ракеты, помимо кораблей, могут поражать наземную оборонную инфраструктуру и цели, а также воздушные цели в пределах видимости.

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С середины апреля многие страны стали заявлять о поставках на Украину тяжелых вооружений, в том числе систем залпового огня, гаубиц, танков, средств ПВО, а также противотанковых и ракетных комплексов. О поставках гаубиц заявляли Нидерланды, Франция и Германия, Британия обещала наладить поставки на Украину ракеты класса «воздух — земля» Brimstone.

США объявили о поставке на Украину дополнительной военной помощи, в том числе 72 гаубиц и 121 тактического беспилотника Phoenix Ghost. Для американских гаубиц на Украину отправят также 144 тыс. снарядов и 72 тактические машины для буксировки. Кроме того, Киев получит полевое оборудование и запчасти.

Польша заявила, что уже передала Украине почти все свои 240 танков Т-72, а также несколько десятков БМП. Также Варшава поставила Киеву самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», реактивные установки «Град» и передала ракеты класса «воздух — воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27.

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Фото:Björn Trotzki / imago-images.de / Global Look Press

26 апреля на военной базе Рамштайн в Германии прошла встреча представителей более чем 40 стран, оказывающих помощь Украине. Тогда участники мероприятия договорились о дополнительной помощи Киеву, выделить ее согласились Великобритания, Германия, Канада и другие страны. На встрече также был штаб, который занялся координацией и оптимизацией поставок на Украину военных грузов. Он расположился в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, его главой назначили американского генерал-майора.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западными странами оружия на Украину. По мнению главы МИДа Сергея Лаврова, такие действия близки к состоянию «прокси-войны» с Россией. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — сказал министр в конце апреля. Позднее он выразил уверенность, что Запад объявил России «тотальную гибридную войну», но Москва принимает этот вызов.

В Кремле считают поставки западными странами вооружения на Украину «накачиванием». «Это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность», — подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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