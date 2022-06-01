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На Украине чиновника заподозрили в махинациях с гумпомощью от Италии

По данным СБУ, замглавы Черновицкой области вместе с директором одной из больниц решили заработать на скорых, которые Италия передала в качестве гуманитарной помощи. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 12 лет тюрьмы
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

На Украине замглаву Черновицкой области (находится на западе страны, граничит с Румынией и Молдавией) заподозрили в махинациях с машинами скорой, полученными от Италии в качестве гуманитарной помощи, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным СБУ, чиновник был ответственным за распределение машин скорой помощи, которые поступили из Италии. Пять машин он передал одной из больниц, а ее директор переоформил их на свою благотворительную организацию, чтобы оказывать услуги больным за деньги.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.191 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением). По ней может грозить до 12 лет лишения свободы.

В начале недели Черновицкая областная прокуратура сообщила об уголовном деле против депутата горсовета. По данным ведомства, женщина вместе с мужем пыталась за $4,5 тыс. (275 тыс. руб. по текущему курсу) продать микроавтобус Volkswagen LT28, который был ввезен на Украину в качестве гуманитарной помощи и предназначался для армии.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Украина гуманитарная помощь Скорая помощь Черновицкая область СБУ уголовное дело Италия
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