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Военная операция на Украине ,  
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Великобритания выделит $1,6 млрд на поддержку Украины

Глава Минфина Великобритании Сунак подчеркнул, что военная помощь необходима Украине «для защиты»
Фото: Zuma \ TASS
Фото: Zuma \ TASS

Великобритания выделит Украине дополнительную помощь в размере £1,3 млрд ($1,6 млрд). Об этом заявил глава британского Минфина Риши Сунак, передает LBC.

«Великобритания находится на передовой, оказывая экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украине, и мы неустанно работаем, чтобы положить конец этому конфликту», — отметил он.

Сунак подчеркнул, что военная поддержка необходима Украине «для защиты».

Байден одобрил отправку дополнительной военной помощи Украине
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Джо Байден

Накануне президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную военную помощь. Новый пакет будет включать артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование, их стоимость не уточняется.

По словам Байдена, его администрация «практически исчерпала» средства, которые могут быть использованы для отправки военной помощи Украине без одобрения конгресса, и призвал законодателей одобрить дополнительное финансирование.

В начале мая канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщила, что Лондон направит Киеву очередную партию военной помощи общей стоимостью $375 млн.

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В пакет вошли оборудование для радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, инструменты для подавления спутниковой навигации, тяжелые беспилотники и противобатарейная радиолокационная система.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Страны Запада, включая США и Великобританию, начали поставлять Киеву вооружения.

Москва неоднократно критиковала западные страны за снабжение Украины оружием. Спикер Госдумы Вячеслав Володин называл тех, кто поставляет вооружения Киеву, военными преступниками. Глава МИД России Сергей Лавров в конце апреля обратился к США и НАТО с призывом прекратить поставки оружия и боеприпасов Украине для урегулирования кризиса.

МИД России не раз указывал на то, что российские военные могут рассматривать грузы с оружием США и НАТО на территории Украины как свои законные военные цели.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, в свою очередь, указал, что Вашингтон, несмотря на «российские угрозы», продолжит оказывать Украине военную помощь, так как она необходима для защиты.

В Кремле отмечали, что западное оружие не может «остановить наступление» и не помешает России достичь целей спецоперации.

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