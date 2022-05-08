Великобритания выделит $1,6 млрд на поддержку Украины

Глава Минфина Великобритании Сунак подчеркнул, что военная помощь необходима Украине «для защиты»

Фото: Zuma \ TASS

Великобритания выделит Украине дополнительную помощь в размере £1,3 млрд ($1,6 млрд). Об этом заявил глава британского Минфина Риши Сунак, передает LBC.

«Великобритания находится на передовой, оказывая экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украине, и мы неустанно работаем, чтобы положить конец этому конфликту», — отметил он.

Сунак подчеркнул, что военная поддержка необходима Украине «для защиты».

Накануне президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную военную помощь. Новый пакет будет включать артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование, их стоимость не уточняется.

По словам Байдена, его администрация «практически исчерпала» средства, которые могут быть использованы для отправки военной помощи Украине без одобрения конгресса, и призвал законодателей одобрить дополнительное финансирование.

В начале мая канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщила, что Лондон направит Киеву очередную партию военной помощи общей стоимостью $375 млн.

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В пакет вошли оборудование для радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, инструменты для подавления спутниковой навигации, тяжелые беспилотники и противобатарейная радиолокационная система.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Страны Запада, включая США и Великобританию, начали поставлять Киеву вооружения.

Москва неоднократно критиковала западные страны за снабжение Украины оружием. Спикер Госдумы Вячеслав Володин называл тех, кто поставляет вооружения Киеву, военными преступниками. Глава МИД России Сергей Лавров в конце апреля обратился к США и НАТО с призывом прекратить поставки оружия и боеприпасов Украине для урегулирования кризиса.

МИД России не раз указывал на то, что российские военные могут рассматривать грузы с оружием США и НАТО на территории Украины как свои законные военные цели.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, в свою очередь, указал, что Вашингтон, несмотря на «российские угрозы», продолжит оказывать Украине военную помощь, так как она необходима для защиты.

В Кремле отмечали, что западное оружие не может «остановить наступление» и не помешает России достичь целей спецоперации.