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В Литве сообщили о покупке эстонских беспилотников для Украины

Литва приобрела для Украины шесть разведывательных беспилотных аппаратов эстонского производства, четыре из них отправят украинской стороне сейчас, еще два — через два месяца. Украинские военные уже учатся работать с ними, сообщил глава Laisves TV, которая в мае собрала деньги на Bayraktar TB2, Андрюс Тапинас.

«Мы все купили шесть ультрасовременных разведывательных дронов EOS C-VTOL, которые работают на электрическом питании, оставляют минимальный тепловой след, взлетают и приземляются где хотят, настраивают цель лазером и приносят артиллерийский шторм во всей своей полноте», — написал он в Facebook (принадлежит Meta Platforms, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, производители добавят к аппаратам специальную антенну, которая вводит противника в заблуждение, маскируя расположение взлета и посадки, а также набор запчастей. Общая стоимость сделки составила €990 тыс. Тапинас называет эстонские аппараты Magyla. В Twitter он добавил, что украинские военные уже учатся управлять дронами.

Он также рассказал, что была согласована первая крупная покупка беспилотников Bayraktar.

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Фото:Минобороны РФ

2 июня министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о том, что производитель дронов Bayraktar турецкая компания Baykar Makina передала Вильнюсу один аппарат, предназначавшийся Киеву. По его словам, Турции импонирует желание литовского народа помочь Украине, поэтому производитель дарит Литве боевой беспилотник. Турецкая компания обещала раскрасить дрон в цвета литовского и украинского флагов и дать ему имя, отметил министр.

Тапинас запустил сбор средств на эти аппараты в мае. €5 млн телеканалу удалось собрать за три дня (всего было собрано €5,9 млн). Однако позднее представители турецкой компании договорились с общественниками, что собранные деньги направят на гуманитарную помощь Украине. В итоге €1,5 млн уйдут Министерству национальной обороны на вооружение беспилотников, а оставшиеся €4,4 млн направят на гуманитарную и другую помощь Киеву.

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