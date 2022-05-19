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Япония предоставит Украине дополнительные $300 млн на гуманитарную помощь

Фумио Кисида
Фумио Кисида (Фото: Kim Kyung-Hoon / Getty Images)

Правительство Японии приняло решение выделить Украине еще $300 млн финансовой помощи на гуманитарные нужды. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает телеканал NHK.

«К настоящему моменту мы выделили Украине $300 млн финансовой поддержки. Было принято решение удвоить эту сумму и довести до $600 млн», — сказал глава правительства Японии.

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Фумио Кисида

Кисида отметил, что Япония как член G7 помогает Украине. Он также заявил, что подробно изложит шаги по поддержке украинской стороны в ходе предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом, который на следующей неделе посетит Японию, а также в ходе саммита Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad) с участием лидеров Японии, Соединенных Штатов, Австралии и Индии, который также пройдет в Токио.

В середине мая прошла встреча глав МИД стран «Большой семерки», в которую помимо Японии и США входят Великобритания, Германия, Канада, Италия и Франция. Стороны договорились увеличить военную и финансовую помощь Украине, а также усилить экономическое давление на Россию.

Страны «Семерки» заявили также, что собираются как можно скорее активизировать усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, в том числе угля и нефти.

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