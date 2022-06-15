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Политика ,  
0 

Байден объявил Зеленскому о новой военной помощи на $1 млрд

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Win McNamee / Getty Images)

США выделят Украине военную помощь на $1 млрд, говорится в заявлении президента Джо Байдена, оно опубликовано на сайте Белого дома.

«Я проинформировал президента Зеленского о том, что Соединенные Штаты предоставляют Украине еще $1 млрд в виде помощи в обеспечении безопасности, включая дополнительные артиллерийские вооружения и средства для береговой охраны, а также боеприпасы для артиллерийских и ракетных систем», — говорится в заявлении.

Материал дополняется. 

Теги
Джо Байден военная помощь Украина Военная операция на Украине

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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