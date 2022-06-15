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Байден объявил Зеленскому о новой военной помощи на $1 млрд
Джо Байден
США выделят Украине военную помощь на $1 млрд, говорится в заявлении президента Джо Байдена, оно опубликовано на сайте Белого дома.
«Я проинформировал президента Зеленского о том, что Соединенные Штаты предоставляют Украине еще $1 млрд в виде помощи в обеспечении безопасности, включая дополнительные артиллерийские вооружения и средства для береговой охраны, а также боеприпасы для артиллерийских и ракетных систем», — говорится в заявлении.
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