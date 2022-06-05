El País узнала о готовности Испании вооружить Украину «Леопардами»

Мадрид после ремонта передаст Киеву 40 танков Leopard A4, сообщили источники газеты. По данным The Objective, это займет от одного до трех месяцев. В Киеве ранее говорили, что помощи от Испании мало, ее хватит «на два часа боев»

Танки Leopard A4 (Фото: JF Lauzé / Reuters)

Власти Испании готовятся к поставке на Украину тяжелого вооружения, в пакет военной помощи войдут танки Leopard A4 и батарея зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide, пишет El País со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Речь идет о танках, которые находятся на хранении на военной базе в Сарагосе на северо-востоке страны, Мадрид получил 108 подержанных танков от Германии в 1995 году в рамках контракта на производство Leopard на территории Испании, пишет газета. Изначально испанские власти намеревались восстановить полученные машины, однако позднее из-за нехватки финансирования было решено оставить их на хранении. По словам источников El País, Мадрид намерен восстановить и передать Киеву 40 танков Leopard A4.

Испания также обучит украинских военных управлять этими танками, первый этап инструктажа планируется провести в Латвии, где дислоцирован контингент из 500 испанских военных с шестью танками Leopard 2E. Второй этап подготовки подразумевает обучение на территории Испании, рассказали источники издания.

El País указывает, что прежде Мадрид поставлял Киеву боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение, например пулеметы и гранатометы С-90.

Украина прежде заявляла о низких объемах военной поддержки со стороны Мадрида по сравнению с другими государствами. Украинский посол в Испании Сергей Погорельцев заявил в начале июня, что в Киеве неудовлетворены действиями Мадрида, а испанские власти могут прилагать больше усилий, передавал портал The Objective. По данным посла, объем переданных Мадридом вооружений составляет 0,03% от общего объема испанского арсенала.

Дипломат указал, что Украина получила от Испании 200 т военной помощи, однако этого недостаточно, их хватит лишь «на два часа боев», передавал Telemadrid. Погорельцев призвал к срочной отправке 53 танков Leopard с базы в Сарагосе, 155-миллиметровых гаубиц, 120-миллиметровых минометов, реактивных систем залпового огня, зенитно-ракетных систем и противокорабельных ракет «Гарпун». Источники The Objective также сообщили, что в качестве платформы для обучения украинских военных рассматривается база в Латвии. Собеседники портала добавили, что испанский оборонный подрядчик Santa Bárbara Sistemas гарантировал подготовку танков к отправке в течение 1–3 месяцев.

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В Минобороны Испании в последние недели заявляли о бесполезности этих машин и «нецелесообразности» их использования на поле боя, указывает The Objective. Танки Leopard станут «совершенно бесполезными» для армии, которая не умеет с ними обращаться, заявил глава штаба обороны адмирал Теодоро Лопес Кальдерон.

The Objective приводит данные Еврокомиссии, согласно которым общая сумма направленной Мадридом Киеву военной поддержки составляет €4 млн. При этом Португалия оказала Украине военную помощь на €10 млн, Германия — €1,34 млрд, а нейтральная Швеция — €127 млн.

О поставках на Украину легкого вооружения власти Испании сообщили в начале марта, пакет помощи предусматривал отправку 1370 гранатометов и 700 тыс. винтовочных и пулеметных патронов вместе с легкими пулеметами. Глава испанского правительства Педро Санчес отметил, что поставки Мадрида включают наступательные виды вооружения. В оппозиционной коалиции левого толка «Объединившись, мы можем» при этом раскритиковали решение премьер-министра, назвав его ошибочным. По мнению членов коалиции, это грозит эскалацией конфликта, который следует решить дипломатическим путем.

Поставки оружия западными странами на Украину критикуют и власти России. Президент Владимир Путин утверждает, что российские силы «щелкают» американские вооружения как орехи, уничтожены десятки комплектов. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков не раз говорил, что цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на поставки вооружений западными странами. Он считает, что западное оружие принесет стране «больше страданий».

«Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — предупредил в конце апреля глава МИДа Сергей Лавров.